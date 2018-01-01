вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері

У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Суд оштрафував чоловіка, який пошкодив двері у мотелі-ресторані «Лагуна», що у селі Липини.

Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суд від 3 жовтня.

Інцидент трапився напередодні Дня Незалежності - 23 серпня 2018 року у селі Липини. На території мотелю-ресторану «Лагуна» молодик о 6 годині ранку, порушуючи громадський порядок, як йдеться у вироку, «з мотивів явної неповаги до суспільства та загальноприйнятих правил поведінки в ньому, з особливою зухвалістю» бив двері ногою.

Внаслідок цього вхідні двері мотелю були пошкоджені. Це ж призвело до порушення нормальної роботи закладу, а також спричинили власнику 4,5 тис. грн. збитків.

Чоловік у ході засідання свідчив, що дійсно пошкодив майно і безпричинно «напав» на двері у присутності працівників «Лагуни». Збитки він відшкодував, розкаявся та просив суворо не карати.

Зрештою, суд ухвалив визнати його винним у хуліганських діях та призначив 8,5 тис грн. штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лагуна, мотель-ресторан, хуліганство, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Сьогодні, 12:40
Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
Сьогодні, 12:39
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Сьогодні, 12:20
У Луцьку водію, який збив велосипедиста, залишили «права»
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Винуватців масових отруєнь у кафе на Волині оштрафували на тисячі гривень Винуватців масових отруєнь у кафе на Волині оштрафували на тисячі гривень
08 жовтень, 13:41
У Луцьку юнак розбив скло в автомобілі патрульних. ФОТО У Луцьку юнак розбив скло в автомобілі патрульних. ФОТО
29 вересень, 09:43
Начальника волинського відділення поліції оштрафували на півтисячі гривень Начальника волинського відділення поліції оштрафували на півтисячі гривень
09 вересень, 22:29
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
03 вересень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як будують наймасштабніший житловий комплекс Луцька*
Сьогодні, 12:50
 0
У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Сьогодні, 12:40
 0
Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
Сьогодні, 12:39
 0
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8