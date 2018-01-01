У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Сьогодні, 12:40
Суд оштрафував чоловіка, який пошкодив двері у мотелі-ресторані «Лагуна», що у селі Липини.
Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суд від 3 жовтня.
Інцидент трапився напередодні Дня Незалежності - 23 серпня 2018 року у селі Липини. На території мотелю-ресторану «Лагуна» молодик о 6 годині ранку, порушуючи громадський порядок, як йдеться у вироку, «з мотивів явної неповаги до суспільства та загальноприйнятих правил поведінки в ньому, з особливою зухвалістю» бив двері ногою.
Внаслідок цього вхідні двері мотелю були пошкоджені. Це ж призвело до порушення нормальної роботи закладу, а також спричинили власнику 4,5 тис. грн. збитків.
Чоловік у ході засідання свідчив, що дійсно пошкодив майно і безпричинно «напав» на двері у присутності працівників «Лагуни». Збитки він відшкодував, розкаявся та просив суворо не карати.
Зрештою, суд ухвалив визнати його винним у хуліганських діях та призначив 8,5 тис грн. штрафу.
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Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суд від 3 жовтня.
Інцидент трапився напередодні Дня Незалежності - 23 серпня 2018 року у селі Липини. На території мотелю-ресторану «Лагуна» молодик о 6 годині ранку, порушуючи громадський порядок, як йдеться у вироку, «з мотивів явної неповаги до суспільства та загальноприйнятих правил поведінки в ньому, з особливою зухвалістю» бив двері ногою.
Внаслідок цього вхідні двері мотелю були пошкоджені. Це ж призвело до порушення нормальної роботи закладу, а також спричинили власнику 4,5 тис. грн. збитків.
Чоловік у ході засідання свідчив, що дійсно пошкодив майно і безпричинно «напав» на двері у присутності працівників «Лагуни». Збитки він відшкодував, розкаявся та просив суворо не карати.
Зрештою, суд ухвалив визнати його винним у хуліганських діях та призначив 8,5 тис грн. штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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