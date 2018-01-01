Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми





Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у



Про знущання вихователя розповів один з хлопчиків, який проходив лікування в санаторії.



Дитина подзвонила мамі і розповіла, як втікла від вихователя, який почав бити їх ногами по ногах і по потилиці, щоб заспокоїти перед сном тих, хто не хотів спати.



Після цього вихователь змусив стояти дітей на колінах обличчям до стіни з піднятими вгору руками. Хлопчик зміг втекти і встиг зробити фото.



Мати заспокоїла дитину, а вранці забрала з лікувального закладу.



Кулеба звернувся до Хмельницької ОДА з вимогою провести розслідування цього випадку і здійснити комплексну перевірку діяльності установи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторії (Хмельницька область) вихователь бив дітей ногами і змушував стояти на колінах.Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook Про знущання вихователя розповів один з хлопчиків, який проходив лікування в санаторії.Дитина подзвонила мамі і розповіла, як втікла від вихователя, який почав бити їх ногами по ногах і по потилиці, щоб заспокоїти перед сном тих, хто не хотів спати.Після цього вихователь змусив стояти дітей на колінах обличчям до стіни з піднятими вгору руками. Хлопчик зміг втекти і встиг зробити фото.Мати заспокоїла дитину, а вранці забрала з лікувального закладу.Кулеба звернувся до Хмельницької ОДА з вимогою провести розслідування цього випадку і здійснити комплексну перевірку діяльності установи.

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