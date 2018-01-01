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Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми

Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
У Великожванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторії (Хмельницька область) вихователь бив дітей ногами і змушував стояти на колінах.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Про знущання вихователя розповів один з хлопчиків, який проходив лікування в санаторії.

Дитина подзвонила мамі і розповіла, як втікла від вихователя, який почав бити їх ногами по ногах і по потилиці, щоб заспокоїти перед сном тих, хто не хотів спати.

Після цього вихователь змусив стояти дітей на колінах обличчям до стіни з піднятими вгору руками. Хлопчик зміг втекти і встиг зробити фото.

Мати заспокоїла дитину, а вранці забрала з лікувального закладу.

Кулеба звернувся до Хмельницької ОДА з вимогою провести розслідування цього випадку і здійснити комплексну перевірку діяльності установи.

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Теги: побиття, діти, вихователь
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