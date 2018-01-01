Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського,3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська 16,18, Цинкаловського, 6



2. 09:00 – 17:00

с. Хотячів: вул. Карбишева 20-26, Володимирська

3. 09:00 – 17:00

Повністю: с. Руснів, с. Черничі, с. Бубнів



Іваничівський район



1. 09:00 – 17:00

с.Бужковичі частково



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

ПП Остапук М.Ю. с.Бузаки, вул. Шевченка, вул. Н.Ужвій.

2. 09:30 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція). с.Піщане, вул. Оліферчука

3 ПЛ-10кВ Л-59-03 від ЛР- 3 (ТП-41, 392, 393.) 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена, вул. Ковальчука, вул. Ветеранів, вул.Центральна, вул. Прилісна. урочище «Ковальчуки», урочище «Козацький».



Ківерцівський район



1. 10:00-16:00

ПЛ-10 кВ Л 40-02

КТП-256 смт. Олика

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

ПАТ "Державний ощадбанк України"

ФОП Сосницька Олена Вікторівна

ФОП Славіч Микола Миколайови

ФОП Славіч Микола Миколайови

ФОП Леошко Володимир Євгенович

ФОП Шелепа Зоя Олександрівна

ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна

ФОП Поліщук Володимир Євгенович

ФОП Шевчук Володимир Константинович

ФОП Колошко Євгенія Миколаївна

ФОП Цибульський Андрій Володимирович

ФОП Мацута Сергій Петрович

ФОП Славіч Андрій Миколайович

ФОП Кошинська Галина Павлівна

ДВТП "Волиньфармпостач"

Селищна рада смт.Олика

ТзОВ `Побутовик`

Олицьке споживче товариство

ПАТ "Укртелеком"

Римо-католицький костел смт.Олика

КТП-278 смт. Олика

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

Вол. обл. психлікарня № 4

Приватне підприємство "Алтея-фарм"

Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ

Церква

ФОП Матищук Сергій Євстафійович

КТП-305 смт.Олика

МДКП "Ківерціводоканал"

Вол. обл. психлікарня № 2

КТП-309 смт. Олика

СГВК"Птахівник"

Вол. обл. психлікарня № 3

Церква ХВЄ смт.Олика

ФОП Лебедь Богдан Федорович

КТП-319 смт.Олика

Селищна рада смт.Олика

ФОП Дорощук Василь Феодосійович

ФОП Мельник Олександр Сергійович

ФОП Яйленко Федір Костянтинович

ФОП Костюк Андрій Андрійович

ФОП Колосінський Валерій Володимирович

ЗТП-324 с.Дерно

ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна

КТП-528 смт. Олика

Держ.с/госп. п-во `Олицьке`

КТП-530 смт.Олика

Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02

КТП-256 смт. Олика

вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності, буд. 2-7 вул. Паркова, буд. 1,3,5,7,9,11,13,15,16,18,20,22

вул. Замкова,



КТП-278 смт. Олика

вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12

вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Ппаркова, буд. 4,6,8,10 смт.

вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна



КТП-305 смт.Олика



КТП-309 смт. Олика

вул. Незалежності, буд. 8,12,14,16,17,17а,18-21,27,31,33,35,37 вул. Шевченка, буд. 21



КТП-319 смт.Олика

вул. Козацька, буд. 1-27,29 вул. Гагаріна, буд. (парні 2,11-34),(непарні 5-11,31,33) вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова, буд.(парні 2-22),21,22а,22б вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка, буд. 3-16,18,20

ЗТП-324 с.Дерно



КТП-528 смт. Олика

вул.Ралгоспна/повністю/,смт.Олика

КТП-530 смт.Олика



Ковельський район



1. 9:00-17:00



ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,

вул. Миколайчука.



Локачинський район



1. 09:00 – 17:00

с.Козлів вул.Молодіжна



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 04кВ КТП546 09:00 – 17:00 с.Світязь

2 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно

3 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно

4 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів

5 ПЛ 04кВ КТП517 09:00 – 17:00 с.Світязь

6 ПЛ 04кВ КТП-311 09:00 – 17:00 Любомль вул 17 Вересня Лісна Поштова

7 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне





Маневицький район



1. 11:00-18:00

КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).

КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.

КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-414, с. Нові Підцаревичі - - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Миру, 12, 16

2. 09:00-17:00

Церква ХВЕ

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е грудня

вул.Луцька

вл.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова, 1



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

2. 9:00-17:00

с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3. 9:00-17:00

с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.



Турійський район



1. 10:00-16:00

СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка

3 ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-82 до ЗТП -108

КТП-197

КТП-329

КТП-121 09:00-16:30 Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта,

амбулаторія, АТС, школа, лісництво, церква, пункт прийому молока, ФІОП Жук Н.М. - бар с.Перевали

4 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ЛР-24,25,38

КТП-51

КТП-363

КТП-57 09:00-16:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 10 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського,3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська 16,18, Цинкаловського, 62. 09:00 – 17:00с. Хотячів: вул. Карбишева 20-26, Володимирська3. 09:00 – 17:00Повністю: с. Руснів, с. Черничі, с. Бубнів1. 09:00 – 17:00с.Бужковичі частково1. 10:00 – 17:00ПП Остапук М.Ю. с.Бузаки, вул. Шевченка, вул. Н.Ужвій.2. 09:30 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція). с.Піщане, вул. Оліферчука3 ПЛ-10кВ Л-59-03 від ЛР- 3 (ТП-41, 392, 393.) 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена, вул. Ковальчука, вул. Ветеранів, вул.Центральна, вул. Прилісна. урочище «Ковальчуки», урочище «Козацький».1. 10:00-16:00ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаДВТП "Волиньфармпостач"Селищна рада смт.ОликаТзОВ `Побутовик`Олицьке споживче товариствоПАТ "Укртелеком"Римо-католицький костел смт.ОликаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦЦеркваФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт.ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій АндрійовичФОП Колосінський Валерій ВолодимировичЗТП-324 с.ДерноФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт. Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності, буд. 2-7 вул. Паркова, буд. 1,3,5,7,9,11,13,15,16,18,20,22вул. Замкова,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Ппаркова, буд. 4,6,8,10 смт.вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-305 смт.ОликаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежності, буд. 8,12,14,16,17,17а,18-21,27,31,33,35,37 вул. Шевченка, буд. 21КТП-319 смт.Оликавул. Козацька, буд. 1-27,29 вул. Гагаріна, буд. (парні 2,11-34),(непарні 5-11,31,33) вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова, буд.(парні 2-22),21,22а,22б вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка, буд. 3-16,18,20ЗТП-324 с.ДерноКТП-528 смт. Оликавул.Ралгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.Олика1. 9:00-17:00ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,вул. Миколайчука.1. 09:00 – 17:00с.Козлів вул.Молодіжна1 ПЛ 04кВ КТП546 09:00 – 17:00 с.Світязь2 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно3 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно4 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів5 ПЛ 04кВ КТП517 09:00 – 17:00 с.Світязь6 ПЛ 04кВ КТП-311 09:00 – 17:00 Любомль вул 17 Вересня Лісна Поштова7 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне1. 11:00-18:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Миру, 12, 162. 09:00-17:00Церква ХВЕм.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 11. 9:00-17:00м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна2. 9:00-17:00с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. 9:00-17:00с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.1. 10:00-16:00СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець2 ПЛ-0,4 кВКТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка3 ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-82 до ЗТП -108КТП-197КТП-329КТП-121 09:00-16:30 Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта,амбулаторія, АТС, школа, лісництво, церква, пункт прийому молока, ФІОП Жук Н.М. - бар с.Перевали4 ПЛ-10 кВ Л-61-04 від ЛР-24,25,38КТП-51КТП-363КТП-57 09:00-16:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «илі щук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ

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