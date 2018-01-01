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Школярі з подарунками відвідали геріатричний пансіонат у Луцьку. ФОТО

Школярі з подарунками відвідали геріатричний пансіонат у Луцьку. ФОТО
Учні школи села Рованці відвідали Луцький геріатричний пансіонат для людей похилого віку з особливими потребами.

Про це повідомили на сайті Боратинської сільської ради.

Зазначають, що це відбулося у рамках акції «Твори добро, бо ти – людина».

Дорослі дякували школярам за щирі та теплі слова. Вони підходили до дітей і дякували за подаровані приємні миті, розповідали про себе, свої захоплення.

У геріатричному пансіонаті діють виставки творчих робіт, де люди виставляють картини, вироби, зроблені власними руками. До речі, музей творчості закладу поповнився ще на одну картину, яку подарувала Олена Марчук від учнів 1- А класу.

«Час промайнув і учням потрібно було повертатися назад – до школи, до навчання. Та вони не прощалися, а сказали: «До нових зустрічей!» – йдеться на сайті сільради.

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Теги: школяр, Волинь, Луцьк, пансіонат
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