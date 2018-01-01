Школярі з подарунками відвідали геріатричний пансіонат у Луцьку. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Зазначають, що це відбулося у рамках акції «Твори добро, бо ти – людина».



Дорослі дякували школярам за щирі та теплі слова. Вони підходили до дітей і дякували за подаровані приємні миті, розповідали про себе, свої захоплення.



У геріатричному пансіонаті діють виставки творчих робіт, де люди виставляють картини, вироби, зроблені власними руками. До речі, музей творчості закладу поповнився ще на одну картину, яку подарувала Олена Марчук від учнів 1- А класу.



«Час промайнув і учням потрібно було повертатися назад – до школи, до навчання. Та вони не прощалися, а сказали: «До нових зустрічей!» – йдеться на сайті сільради.



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