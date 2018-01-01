У луцькому виші відкрили унікальну Лабораторію швейної індустрії. ФОТО

На базі Луцького національного технічного університету завдяки компанії, сумісно з брендами промислового обладнаннята, відкрили першу в регіоні навчально-наукову Лабораторію швейної індустрії.Презентація лабораторії відбулася у вівторок, 9 жовтня, за участю представників швейної галузі, компаній SOFTORG та JUKI, керівництва ЛНТУ та представників Волинської ОДА.Як розповів ректор ЛНТУ, лабораторія буде виконувати кілька функцій. Це і якісна підготовка фахівців, і промоція сучасних технологій швейної індустрії, і проведення майстер-класів для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. Разом з цим ініціатори відкриття сподіваються, що всі ці заходи допоможуть зменшити відтік молодих спеціалістів за кордон.«Це робота, яка буде сприяти зменшенню відтоку нашої молоді за кордон. Бо навіть якщо вони отримують робітничу професію, то це не гарантує, що вони зможуть ефективно конкурувати на закордонних ринках, не маючи якісної підготовки. Є ще багато складових загальної мети, яку ми переслідуємо: це і розвиток економіки регіону і України загалом, підсилення її іміджу», – зауважив Петро Савчук.Окрім того, він зазначив, що це також допоможе привабити більше абітурієнтів до вступу у заклад, оскільки студенти зможуть навчатися на сучасному обладнанні.«Нам подарували найсучасніші швейні машинки японського виробництва. Головне, що ми маємо можливість практично навчати і наших інженерів високої кваліфікації, і дизайнерів, і навчальних майстрів училищ, і займатися науково-освітніми проектами. Наші потенційні абітурієнти будуть бачити, що вони йдуть навчатися не на якомусь застарілому обладнанні. Ми отримали також методичне забезпечення, будемо наповнювати цю лабораторію і відкривати деякі нові», – розповів ректор ЛНТУ.Директор компанії SOFTORGрозповів, що це вже третя лабораторія, відкриття якої ініціює компанія. До цього схожі проекти запустили у Києві та Хмельницькому. Надаючи університетам новітнє обладнання, компанія намагається підвищити рівень кваліфікації майбутніх працівників та дати поштовх для розвитку регіону.«Це знакова подія і для мене, і для компанії, якою я керую, і для людей, яким не байдуже майбутнє цього регіону. Я розумію, що у багатьох є питання, чому ми це робимо. Нам не байдуже майбутнє галузі, у якій ми працюємо. Роблячи маленькі кроки, ми зрозуміли, що підготовка кадрів потребує величезних зусиль і зараз вона не може бути зрушена з місця без участі бізнесу. Я розумію, що працюючи у комерційній компанії, я повинен мати і комерційну ідею.Що я з цього отримаю? Безумовно отримаю, але це буде через декілька років, можливо більше років, аніж я керуватиму цією компанією. Ми з вами підготуємо фахівців, які почнуть працювати на підприємствах, які почнуть приймати рішення – це звичайно принесе користь для таких компаній, як ми – компаній, які пропонують технічні рішення для швейних виробництв», – розповів Олександр Звєрєв.Також керівник SOFTORG зауважив, що компанія дбає про те, аби робочі професії повернули популярність в Україні, аби припинився відтік кадрів за кордон.«Сьогодні мені не байдуже те, що відбувається, тому це мій посильний вклад. Я прекрасно розумію, що кожен з нас, працюючи в бізнесі має таку можливість. Давайте це зробимо. Мені прикро розуміти те, що робітничі професії стають дедалі менш популярними, іде відтік кадрів, люди їдуть на заробітки до Європи. Я хочу це змінити і я щось роблю для того, щоб це змінити. У компанії, якою я керую, вже є люди, які повернулися із заробітків з зарубіжжя і працюють у моїй компанії, і я цим пишаюся. Разом ми зможемо», – додав Олександр Звєрєв.Також бізнесмен зауважив, що це далеко не останній проект, який компанія реалізує, подібні лабораторії відкриватимуть і в інших регіонах. А також наголосив – Волинь для цього обрали з кількох причин: через активність керівництва навчального закладу та тому, що бачать перспективи у розвитку регіону.Головним партнером проекту стала фірма швейного обладнання JUKI. Представник компаніїрозповів, що зараз український ринок праці відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Тому компанія надала найновіше обладнання, аби майбутні спеціалісти, йдучи на роботу були впевнені у своїх знаннях та вміннях.«Ми щасливі, що можемо брати участь у цьому проекті. Наші спеціалісти регулярно досліджують різні фабрики і у контакті з ними ми зрозуміли, що повинні готувати нові кадри. Ми надали найновіше обладнання, найновіші розробки нашої компанії і хочемо, щоб наш досвід, наші знання були освоєні студентами, які у подальшому будуть поповнювати ринок всередині країни, розвивати галузь». – розповів Султан Манізов.Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїзауважив, що такий крок бізнесу є основою для процвітання української економіки та запевнив, що обласна адміністрація сприятиме тому, аби проект мав успіх.На відкритті лабораторії також продемонстрували технічні можливості машин. За словами бізнесменів, презентоване обладнання є останнім словом техніки, яке не застаріє і через 10 років. Зараз його використовують передові підприємства України та Європи. На умовах безкоштовного користування ЛНТУ отримав п’ять машин фірми JUKI та дві – MALKAN. До слова, обов’язки з технічного обслуговування техніки взяла на себе компанія SOFTORG.