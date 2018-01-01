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На Волині виростили буряків-гігантів

На Волині виростили буряків-гігантів
Осінь – період збору врожаю. Тож цієї пори не байдикують й жителі Любешівського району, які наразі активно збирають буряки на полях.

А своїми світлинами радо діляться у соціальних мережах, - газета "Нове життя".

Зокрема, днями сім’я Сергія та Тетяни Котиків із села Проходи зібрала хороший урожай столових буряків. Більше десяти штук цього овочу заважили по 2,5 кілограми.

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Теги: врожай, буряки
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