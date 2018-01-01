На Волині виростили буряків-гігантів
Сьогодні, 13:53
Осінь – період збору врожаю. Тож цієї пори не байдикують й жителі Любешівського району, які наразі активно збирають буряки на полях.
А своїми світлинами радо діляться у соціальних мережах, - газета "Нове життя".
Зокрема, днями сім’я Сергія та Тетяни Котиків із села Проходи зібрала хороший урожай столових буряків. Більше десяти штук цього овочу заважили по 2,5 кілограми.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
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А своїми світлинами радо діляться у соціальних мережах, - газета "Нове життя".
Зокрема, днями сім’я Сергія та Тетяни Котиків із села Проходи зібрала хороший урожай столових буряків. Більше десяти штук цього овочу заважили по 2,5 кілограми.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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