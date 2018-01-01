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На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО

На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
Сьогодні Православна Церква молитовно вшановує пам’ять апостола і євангелиста Іоанна Богослова.

З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію на фундаментах зруйнованого найдревнішого храму м. Луцька, що знаходиться в замку Любарта, - повідомили у спільноті "Чернецтво Волині".

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"Разом з владикою співслужили декан монастирів Волинської єпархії архимандрит Константин (Марченко), намісник Хресто-Воздвиженської обителі ієромонах Никодим (Смілий), ігумен Святополк та чернеча братія в священичому сані", - йдеться у повідомленні.

В слові проповіді Волинський архипастир нагадав вірянам про покликання християнина шанувати свою віру православну, батьківщину, батьків.

І основою цього шанування має бути правдива євангельська любов, проповідником і носієм якої був апостол Іоан.

Також лучани мали нагоду послухати молитовний спів хору Воскресіння Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.

На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО


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Теги: церква, свято, молитва
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