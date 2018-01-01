На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО

Сьогодні Православна Церква молитовно вшановує пам’ять апостола і євангелиста Іоанна Богослова.З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію на фундаментах зруйнованого найдревнішого храму м. Луцька, що знаходиться в замку Любарта, - повідомили у спільноті "Чернецтво Волині"."Разом з владикою співслужили декан монастирів Волинської єпархії архимандрит, намісник Хресто-Воздвиженської обителі ієромонах, ігумента чернеча братія в священичому сані", - йдеться у повідомленні.В слові проповіді Волинський архипастир нагадав вірянам про покликання християнина шанувати свою віру православну, батьківщину, батьків.І основою цього шанування має бути правдива євангельська любов, проповідником і носієм якої був апостол Іоан.Також лучани мали нагоду послухати молитовний спів хору Воскресіння Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.