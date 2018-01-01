На місці найдревнішого храму Луцька помолилися за Іоанна Богослова. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Сьогодні Православна Церква молитовно вшановує пам’ять апостола і євангелиста Іоанна Богослова.
З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію на фундаментах зруйнованого найдревнішого храму м. Луцька, що знаходиться в замку Любарта, - повідомили у спільноті "Чернецтво Волині".
Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день
"Разом з владикою співслужили декан монастирів Волинської єпархії архимандрит Константин (Марченко), намісник Хресто-Воздвиженської обителі ієромонах Никодим (Смілий), ігумен Святополк та чернеча братія в священичому сані", - йдеться у повідомленні.
В слові проповіді Волинський архипастир нагадав вірянам про покликання християнина шанувати свою віру православну, батьківщину, батьків.
І основою цього шанування має бути правдива євангельська любов, проповідником і носієм якої був апостол Іоан.
Також лучани мали нагоду послухати молитовний спів хору Воскресіння Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.
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З цієї нагоди митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію на фундаментах зруйнованого найдревнішого храму м. Луцька, що знаходиться в замку Любарта, - повідомили у спільноті "Чернецтво Волині".
Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день
"Разом з владикою співслужили декан монастирів Волинської єпархії архимандрит Константин (Марченко), намісник Хресто-Воздвиженської обителі ієромонах Никодим (Смілий), ігумен Святополк та чернеча братія в священичому сані", - йдеться у повідомленні.
В слові проповіді Волинський архипастир нагадав вірянам про покликання християнина шанувати свою віру православну, батьківщину, батьків.
І основою цього шанування має бути правдива євангельська любов, проповідником і носієм якої був апостол Іоан.
Також лучани мали нагоду послухати молитовний спів хору Воскресіння Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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