вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети

За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети
Протягом доби волиняни добровільно здали до поліції шість рушниць та три пістолети.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Загалом у рамках місячника добровільної здачі зброї, який проводять на території Волинської області з початку жовтня, громадяни здали до поліції 90 одиниць різноманітної зброї та 407 боїєприпасів.

Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня в області триває місячник добровільної здачі зброї.

У цей період громадяни зможуть здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»*
Сьогодні, 21:10
За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети
Сьогодні, 21:00
День захисника у Ковелі: програма заходів
Сьогодні, 20:23
Ідеальна пора: синонтик уточнила прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 20:00
У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
У волинянина посеред вулиці знайшли пістолет У волинянина посеред вулиці знайшли пістолет
08 жовтень, 11:49
На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю На Волині за добу 14 разів добровільно здали зброю
05 жовтень, 19:32
У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО
05 жовтень, 11:03
На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет
04 жовтень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»*
Сьогодні, 21:10
 0
За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети
Сьогодні, 21:00
 0
День захисника у Ковелі: програма заходів
Сьогодні, 20:23
 0
Ідеальна пора: синонтик уточнила прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 20:00
 0
У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8