За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети

Протягом доби волиняни добровільно здали до поліції шість рушниць та три пістолети.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Загалом у рамках місячника добровільної здачі зброї, який проводять на території Волинської області з початку жовтня, громадяни здали до поліції 90 одиниць різноманітної зброї та 407 боїєприпасів.Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня в області триває місячник добровільної здачі зброї.У цей період громадяни зможуть здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.