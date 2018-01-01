За добу волиняни добровільно здали поліцейським 6 рушниць і 3 пістолети
Сьогодні, 21:00
Протягом доби волиняни добровільно здали до поліції шість рушниць та три пістолети.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Загалом у рамках місячника добровільної здачі зброї, який проводять на території Волинської області з початку жовтня, громадяни здали до поліції 90 одиниць різноманітної зброї та 407 боїєприпасів.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня в області триває місячник добровільної здачі зброї.
У цей період громадяни зможуть здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Загалом у рамках місячника добровільної здачі зброї, який проводять на території Волинської області з початку жовтня, громадяни здали до поліції 90 одиниць різноманітної зброї та 407 боїєприпасів.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня в області триває місячник добровільної здачі зброї.
У цей період громадяни зможуть здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
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