Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Матч відбудеться в приміщенні обласної ДЮСШ. Початок о 19:00. А вже наступного дня, 14 жовтня, команди зіграють ще один матч, який стартує о 10:00.



"Запрошуємо вболівальників та глядачів на трибуни, аби підтримати свою команду. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

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