вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону

Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону
Чемпіони Першої ліги сезону 2017/18 року баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» 13 жовтня зіграє перший домашній матч сезону проти БК «Хімік-2».

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Матч відбудеться в приміщенні обласної ДЮСШ. Початок о 19:00. А вже наступного дня, 14 жовтня, команди зіграють ще один матч, який стартує о 10:00.

"Запрошуємо вболівальників та глядачів на трибуни, аби підтримати свою команду. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, баскетбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону
Сьогодні, 14:50
Колектив санаторію «Пролісок» заявляє про тиск
Сьогодні, 14:43
На Волині пес відкусив жінці палець
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
05 вересень, 09:07
У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір
04 вересень, 19:38
У центрі Луцька змагатимуться баскетболісти У центрі Луцька змагатимуться баскетболісти
20 серпень, 17:18
Повідомили, чи потрапив лучанин у найкращу баскетбольну лігу планети Повідомили, чи потрапив лучанин у найкращу баскетбольну лігу планети
22 червень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, хто із волинян-посадовців має криптовалюту
Сьогодні, 15:48
 0
На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
 0
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
 0
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8