Луцькі баскетболісти зіграють перший домашній матч сезону
Сьогодні, 14:50
Чемпіони Першої ліги сезону 2017/18 року баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» 13 жовтня зіграє перший домашній матч сезону проти БК «Хімік-2».
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Матч відбудеться в приміщенні обласної ДЮСШ. Початок о 19:00. А вже наступного дня, 14 жовтня, команди зіграють ще один матч, який стартує о 10:00.
"Запрошуємо вболівальників та глядачів на трибуни, аби підтримати свою команду. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Матч відбудеться в приміщенні обласної ДЮСШ. Початок о 19:00. А вже наступного дня, 14 жовтня, команди зіграють ще один матч, який стартує о 10:00.
"Запрошуємо вболівальників та глядачів на трибуни, аби підтримати свою команду. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.
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