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На Волині судили чоловіка, який п'яним викрав вантажівку

На Волині судили чоловіка, який п'яним викрав вантажівку
На Волині чоловіка, який викрав вантажівку та покинув її, проїхавши 790 метрів, засудили «умовно».

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 3 жовтня.

Випадок трапився 18 вересня в обідню пору. Чоловік у нетверезому стані заліз у кабіну незачиненої припаркованої вантажівки «ГАЗ-53А» та скористався тим, що робітник залишив ключ. Тож чоловік завів машину та поїхав, але вже за 790 мерів покинув вантажівку, яка належала ПрАТ «БУДМОНТАЖМЕХАНІЗАЦІЯ».

Дії чоловіка кваліфікували як незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловік свою вину визнав та під час досудового розслідування уклав угоду про примирення. Відтак його визнали винним та призначили покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки, однак звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

Речовий доказ - автомобіль марки «ГАЗ-53А» повернули ПрАТ «БУДМОНТАЖМЕХАНІЗАЦІЯ».


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Теги: вантажівка, крадіжка
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