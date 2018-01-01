Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви





Чергове засідання Синоду - зібрання найвищих ієрархів - відбувається 9-11 жовтня, пише



На цьому засіданні, швидше за все, розглядатимуть українське питання.



У прес-службі Константинопольського патріархату у розмові з ВВС News Україна не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про можливе затвердження Томосу щодо автокефалії під час засідання Синоду.



Синод відбуватиметься за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.



Вирішальний Синод?



Наразі єдина офіційна інформація від Константинопольського патріархату - засідання Синоду розпочинається о 10.00 за київським часом 9 жовтня.



Низка джерел ВВС News Україна, ознайомлених з процесом надання Томосу, вказують, що, швидше за все, під час засідання Синоду схвалять певне рішення з українського питання.



Проте достеменно невідомо, яким саме воно буде.



З боку представників Константинополя останніми днями звучала інформація, що надання автокефалії перебуває на "фінішній прямій".



Один з варіантів - вже наприкінці Синоду проголосують та підпишуть надання Томосу про автокефалію.



Інший варіант - Томос будуть обговорювати, але остаточно не затвердять, припускають українські експерти.



Крім того, Синод Константинопольського патріархату може обговорити зняття анафеми (відлучення від церкви) з нинішнього керівника УПЦ Київського патріархату Філарета.



Його називають одним з найімовірніших претендентів на пост глави майбутньої помісної української церкви.



Проте на заваді цьому може стати накладена на нього ще в 1997 році з боку РПЦ анафема.



Саме Філарет у 90-х роках минулого століття очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.



Скасування Константинополем анафеми може відкрити шлях надання автокефалії та обрання головою нової церкви Філарета.



Влада України, а також представники різних православних церков України, звернулись до Вселенського патріарха про надання автокефалії ще у квітні.



Зараз в Україні існує тільки одна канонічна і визнана іншими церквами світу структура - УПЦ Московського патріархату.



УПЦ Київського патріархату та Українська автокефальна церква наразі світовим православ'ям не визнані.



Ці дві церкви, а також частина єпископів УПЦ МП, звернулись до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію.



Це викликало різку негативну реакцію РПЦ, голова якої Кирило 31 серпня зустрівся з Вселенським патріархом та намагався переконати відкласти українське питання.



Проте вже на початку вересня відбувся Синакс (зібрання архієреїв) Вселенського патріархату, на якому була теоретично обґрунтована можливість надання українській церкві автокефалії.



Російська ж церква наполягає, що Константинополь не має права це робити.



Одним з локомотивів створення в Україні незалежної від Москви церкви називають президента Петра Порошенко

Вже у вересні Вселенський патріарх призначив двох екзархів до України, які займаються перемовинами щодо створення в Україні автокефальної церкви та проведенням об'єднавчого собору.



Саме на цьому соборі, який відбудеться після рішення Константинополя щодо надання автокефалії, мають обрати главу нової церкви, який і отримає Томос від Вселенського патріарха.



Останні події та призначення екзархів Вселенського патріарха в Україні призвели до того, що РПЦ частково припинила церковне спілкування з Константинополем.



В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві.



Вселенський патріархат та РПЦ, яка свого часу від нього від'єдналась, зараз фактично змагаються за провідну роль у світовому православ'ї та сперечаються з приводу православної канонічної юрисдикції України.



Україна є однією з найбільших православних країн світу. Більшість її мешканців називають себе православними. За даними низки останніх соціологічних опитувань, майже 30% українців виступають за автокефалію, а 20% - проти. Решта - або не визначились, або ж їм байдуже.



УПЦ МП наразі має близько 12 тисяч приходів, УПЦ КП - близько 5 тисяч, а УАПЦ - понад тисячу.

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