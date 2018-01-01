У Луцьку вперше проведуть фестиваль повстанської пісні

У Луцьку відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні "За Україну! За її волю!".За ініціативи голови обласної державної адміністраціїна Волині 13-14 жовтня 2018 року відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Так, у рамках фестивалю діятимуть локація «Повстанський курінь», відбудуться мистецькі акції «Ми нащадки своїх героїв» та «Вишивана доля України».Окрім того, запланована виставка-продаж літератури «У боротьбі за славу і честь».Між іншим, у грандіозному дійстві візьмуть участь Львівська заслужена хорова капела України «Трембіта», ансамбль «Волиняни» Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство» (м.Київ), а також аматорські, професійні колективи та виконавці із Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Київської областей, міста Києва.Тож усі охочі зможуть насолодитися чудовим виконанням повстанських пісень, дізнатися більше про вояків УПА, а також сфотографуватися біля тематичної фотозони.Слід зазначити, що проходитиме фестиваль на Театральному майдані міста Луцька. Зокрема, 13 жовтня дійство розпочнеться о 14.00 год.Натомість, 14 жовтня, у День захисника України, початок святкування запланований на 9.00 год.