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У Луцьку вперше проведуть фестиваль повстанської пісні

У Луцьку вперше проведуть фестиваль повстанської пісні
У Луцьку відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні "За Україну! За її волю!".

За ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка на Волині 13-14 жовтня 2018 року відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Так, у рамках фестивалю діятимуть локація «Повстанський курінь», відбудуться мистецькі акції «Ми нащадки своїх героїв» та «Вишивана доля України».

Окрім того, запланована виставка-продаж літератури «У боротьбі за славу і честь».

Між іншим, у грандіозному дійстві візьмуть участь Львівська заслужена хорова капела України «Трембіта», ансамбль «Волиняни» Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство» (м.Київ), а також аматорські, професійні колективи та виконавці із Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Київської областей, міста Києва.

Тож усі охочі зможуть насолодитися чудовим виконанням повстанських пісень, дізнатися більше про вояків УПА, а також сфотографуватися біля тематичної фотозони.

Слід зазначити, що проходитиме фестиваль на Театральному майдані міста Луцька. Зокрема, 13 жовтня дійство розпочнеться о 14.00 год.

Натомість, 14 жовтня, у День захисника України, початок святкування запланований на 9.00 год.

У Луцьку вперше проведуть фестиваль повстанської пісні


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Теги: фестиваль, пісні
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