На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
Між селами Полиці та Піщане знайшли людські рештки.
Про це Район.Камінь-Каширський повідомили місцеві жителі.
Дві жительки села Піщане, які збирали в лісі журавлину, випадково натрапили на кістяк людини. Він лежав у болоті на купині.
Про це жінки повідомили у поліцію.
Правоохоронці одразу прибули на місце та відправили знайдене на експертизу.
Наразі, як повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції, її результати ще не відомі.
За загальними ознаками, зокрема, вцілілим одягом, поліцейські попередньо встановили, що померлий може бути житель села Соснівка. Чоловік пішов з дому ще у березні минулого року та не повернувся.
Фото ілюстративне
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Про це Район.Камінь-Каширський повідомили місцеві жителі.
Дві жительки села Піщане, які збирали в лісі журавлину, випадково натрапили на кістяк людини. Він лежав у болоті на купині.
Про це жінки повідомили у поліцію.
Правоохоронці одразу прибули на місце та відправили знайдене на експертизу.
Наразі, як повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції, її результати ще не відомі.
За загальними ознаками, зокрема, вцілілим одягом, поліцейські попередньо встановили, що померлий може бути житель села Соснівка. Чоловік пішов з дому ще у березні минулого року та не повернувся.
Фото ілюстративне
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