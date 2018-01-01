На Волині в лісі знайшли людські останки





Про це



Дві жительки села Піщане, які збирали в лісі журавлину, випадково натрапили на кістяк людини. Він лежав у болоті на купині.



Про це жінки повідомили у поліцію.



Правоохоронці одразу прибули на місце та відправили знайдене на експертизу.



Наразі, як повідомляють у Камінь-Каширському відділі поліції, її результати ще не відомі.



За загальними ознаками, зокрема, вцілілим одягом, поліцейські попередньо встановили, що померлий може бути житель села Соснівка. Чоловік пішов з дому ще у березні минулого року та не повернувся.



Фото ілюстративне

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