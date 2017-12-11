У Польщі затримали п'яного українця, який віз на роботу нетверезих пасажирів
Сьогодні, 16:22
31-річний нетверезий громадянин України віз на роботу сім інших українців, які також були напідпитку.
Поліція міста Красник у Люблінському воєводстві затримала водія мікроавтобуса Fiat Ducato, - пише Польське радіо.
Перевірка алкометром показала, що 31-річний громадянин України був під впливом алкоголю, так само як його пасажири.
Інцидент трапився сьогодні вранці. Дорожня поліція затримала на магістральній дорозі №19 мікроавтобус. Ним кермував 31-річний громадянин України. Виявилося, що він перебував під впливом алкоголю, алкометр виявив у його крові 0,6 проміле.
У такій ситуації поїздку міг продовжити один із семи пасажирів, однак це також було неможливо. Незважаючи на наявність у кожного водійських прав, усі вони перебували напідпитку.
Водія затримали. Він відповідатиме за водіння транспортним засобом у нетверезому стані. Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.
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Поліція міста Красник у Люблінському воєводстві затримала водія мікроавтобуса Fiat Ducato, - пише Польське радіо.
Перевірка алкометром показала, що 31-річний громадянин України був під впливом алкоголю, так само як його пасажири.
Інцидент трапився сьогодні вранці. Дорожня поліція затримала на магістральній дорозі №19 мікроавтобус. Ним кермував 31-річний громадянин України. Виявилося, що він перебував під впливом алкоголю, алкометр виявив у його крові 0,6 проміле.
У такій ситуації поїздку міг продовжити один із семи пасажирів, однак це також було неможливо. Незважаючи на наявність у кожного водійських прав, усі вони перебували напідпитку.
Водія затримали. Він відповідатиме за водіння транспортним засобом у нетверезому стані. Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.
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