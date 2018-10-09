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ТОП-9 найпопулярніших сімейних лікарів Нововолинська

ТОП-9 найпопулярніших сімейних лікарів Нововолинська
53% жителів Нововолинська обрали свого сімейного лікаря.

Про це пише нововолинськ.com.ua.

На сьогоднішній день 29 тисяч 832 нововолинців уже визначились зі своїм лікарем. З них 23 тисячі 605 дорослих та 6 тисяч 227 дітей, 1941- іногородні. Про це повідомила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської центральної міської лікарні Ольга Попіка.

За її словами, серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем – 53% жителів шахтарського міста та 6,5% іногородніх пацієнтів.

У Нововолинську 6 сімейних лікарів уже набрали максимальну кількість пацієнтів: Оксана Войтович, Сєргєєва Тамара, Наталія Григор'єва, Людмила Радійчук, Моренко Олександра, Валентина Верес.

Серед нововолинських педіатрів за кількістю укладених договорів досягнув ліміту Андрій Борис, Кальчук Алла та Тетяна Шевчук за кількістю підписаних договорів наближаються до максимальної.

У Нововолинську реєстрація пацієнтів здійснюється:

– в амбулаторії №1 ЗПСМ, за адресою 5-м 6:з 8.00 до 18.00 у кабінетах №6, №1;
– в амбулаторії №3 ЗПМС, за адресою: пр. Дружби 19: з 8.00- 15.20 у кабінеті №6;
– в амбулаторії смт. Благодатне з 8.00- 15.20 у кабінеті №2;
– в педіатричному відділенні центру ПМСД ( приміщення дитячої поліклініки):
з 8.00-18.00 у кабінеті №15;
– у відділенні загальної практики сімейної медицини ( приміщення дорослої поліклініки) з 8.00-18.00 у кабінетах №33 та №46, субота з 8.00 до 14.00

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Теги: медицина, реформа, декларації
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