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На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО

На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
У Нововолинську 8 жовтня близько 17:30 трапилася пожежа в недобудові.

Про це пише БУГ.

Як виявилося, горіло місце, яке облаштували собі неповнолітні для проведення дозвілля.

Вогонь помітили перехожі на третьому поверсі та викликали рятувальників. Вони оперативно зреагували, приїхали та ліквідували пожежу.

Діти 12-15 років в недобудові збираються для розваг, називають це місце своїм «бункером». Грають там карти, дивляться на мобільних телефонах фільми. Неповнолітні принесли в одну із кімнат на 3-му поверсі диван, матраци.

За словами дітей підпалити їх «бункер» могли наркомани. Вони також ходять сюди, щоб вколоти собі чергову дозу. Кажуть, що роблять це на четвертому поверсі або у підвалі. Там валяються використані шприци, ампули з-під лікарського засобу «Димедрол».

На недобудови, які роками стоять на 5-му мікрорайоні, не можуть знайти господаря. Були спроби інвесторів взятися за ці приміщення, але вони «провалилися».

То ж, поки господарюють тут наркомани та неповнолітні.
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Нововолинськ
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