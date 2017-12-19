Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові

У Любешові майже сто людей долучилося до здачі крові.9 жовтня в поліклінічному відділенні Любешівської ЦРЛ проводиться забір крові бригадою Волинської обласної станції переливання крові, - повідомили у Любешівській райдержадміністрації.Як зазначив головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, процедуру здавання крові проходив уже неодноразово, бо це потрібно для людей, які в конкретну хвилину можуть перебувати на межі життя і смерті.«Хочемо, аби наш колективний крок став прикладом для інших, популяризував і формував культуру донорства у нашій країні. Це особливо важливо для підтримки поранених, їх порятунку та реабілітації», – наголосив Андрій Степанович.Загалом майже сотня жителів Любешівського району цього дня прийшла до лікарні, щоб поділитися кров'ю, серед них було чимало донорів зі стажем.Найактивнішими, як і годиться, були медики, працівники поліції, освітяни. Не відсиджувалися вдома і ті, хто не працює, - 23 безробітних виявили бажання взяти участь у Дні донора.