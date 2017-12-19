Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові
Сьогодні, 17:36
У Любешові майже сто людей долучилося до здачі крові.
9 жовтня в поліклінічному відділенні Любешівської ЦРЛ проводиться забір крові бригадою Волинської обласної станції переливання крові, - повідомили у Любешівській райдержадміністрації.
Як зазначив головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Андрій Геліч, процедуру здавання крові проходив уже неодноразово, бо це потрібно для людей, які в конкретну хвилину можуть перебувати на межі життя і смерті.
«Хочемо, аби наш колективний крок став прикладом для інших, популяризував і формував культуру донорства у нашій країні. Це особливо важливо для підтримки поранених, їх порятунку та реабілітації», – наголосив Андрій Степанович.
Загалом майже сотня жителів Любешівського району цього дня прийшла до лікарні, щоб поділитися кров'ю, серед них було чимало донорів зі стажем.
Найактивнішими, як і годиться, були медики, працівники поліції, освітяни. Не відсиджувалися вдома і ті, хто не працює, - 23 безробітних виявили бажання взяти участь у Дні донора.
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9 жовтня в поліклінічному відділенні Любешівської ЦРЛ проводиться забір крові бригадою Волинської обласної станції переливання крові, - повідомили у Любешівській райдержадміністрації.
Як зазначив головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Андрій Геліч, процедуру здавання крові проходив уже неодноразово, бо це потрібно для людей, які в конкретну хвилину можуть перебувати на межі життя і смерті.
«Хочемо, аби наш колективний крок став прикладом для інших, популяризував і формував культуру донорства у нашій країні. Це особливо важливо для підтримки поранених, їх порятунку та реабілітації», – наголосив Андрій Степанович.
Загалом майже сотня жителів Любешівського району цього дня прийшла до лікарні, щоб поділитися кров'ю, серед них було чимало донорів зі стажем.
Найактивнішими, як і годиться, були медики, працівники поліції, освітяни. Не відсиджувалися вдома і ті, хто не працює, - 23 безробітних виявили бажання взяти участь у Дні донора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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