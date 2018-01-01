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У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»*

У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»*
14 жовтня дитячий розвальний комплекс «Смугастий Носоріг» до Дня захисника України готує виставку дитячого малюнка «Мир очима дітей».

Про це повідомляють організатори.

Участь у ньому беруть учні художньої студії «Смугастий Носоріг», що знаходиться в РЦ «Промінь» на 2-му поверсі.

Картини будуть представлені в різних техніках і покажуть всім нам, що ж таке МИР. Кожен вкладає в це слово свій зміст. Хтось бачить у ньому дитячий сміх, тихі зоряні ночі та теплі обійми, чи можливість спокійно прогулятися рідним містом. А може просто відсутність поганих новин, страху, віра в те, що сьогодні все буде добре і без втрат. Але це мир для нас, дорослих. А яким його бачать діти, своїми чистими і позбавленими стереотипів очима? Це Ви і дізнаєтесь відвідавши виставку, де діти порадують Вас світлими, добрими думками, які так старанно перенесуть на папір.

Малюнки формату А4 будуть розміщені 14 жовтня в Арт Просторі «Коридор», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» (м. Луцьк, пр. Грушевського, 2).


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Теги: РЦ «Промінь», Луцьк, виставка
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