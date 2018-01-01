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Інфаркти, хибні виклики і смерть: один день роботи волинської «швидкої»

Інфаркти, хибні виклики і смерть: один день роботи волинської «швидкої»
За добу медики волинської швидкої виїжджали на виклики понад 370 разів.

Так, 9 жовтня до центральної оперативної диспетчерської ЕМД надійшло 466 викликів, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За цей день медики надали 77 порад.

Консультаційно-телеметричний центр прийняв та проаналізував 37 ЕКГ.
Здійснили 375 виїздів бригад ЕМД, з них 329 - екстрені виклики, неекстрені – 46.

Безрезультатні виїзди – 9.

Через незадовільний стан доріг зафіксували 14 запізнень на виклик.

А ще здійснили 9 перевезень важкохворих пацієнтів, які потребували медичного супроводу з Іваничівської, Любешівської, Любомльської, Турійської та Ковельської центральних районних лікарень у лікувальні заклади м. Луцька, а також до лікувальних закладів Києва та Рівного.

На викликах керівники бригад ЕМД виставмлм діагноз «Гострий
інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST» 5 жителям області, ще у 2 випадках поставили діагноз «Ішемічна хвороба серця. Нестабільна стенокардія».

Медики провели тромболізис пацієнту з діагнозом «Ішемічна хвороба серця. Гострий інфаркт міокарду лівого шлуночка з елевацією ST». Після проведення тромболітичної терапії пацієнта транспортували до ВОКЛ для подальшого лікування.

Крім того, проведено успішну реанімацію хворій з діагнозом «Гостра ліво-шлуночкова недостатність».

У м. Луцьку та Луцькому районі трапилося 2 дорожньо-транспортних пригоди, 2 бригади ЕМД надавали допомогу постраждалим.

У Ківерцівському районі внаслідок нещасного випадку був важко травмований чоловік, на жаль, до приїзду бригади ЕМД він помер.

Чотири виїзди здійснили до потерпілих: два внаслідок вуличних бійок, один виїзд до пацієнта, який отримав ножове поранення, ще один з множинними рубаними ранами. Усіх травмованих після наданої допомоги для подальшого лікування доставили у лікувальні заклади.

На одну годину вийшов з ладу автомобіль п. Берестечко Горохівського відділення ЕМД, також три години перебував на ремонті автомобіль Камінь-Каширського відділення ЕМД.

До центральної диспетчерської звернулись жителі м. Луцька, вул. 8 Березня і висловили подяку бригаді ЕМД № 5 Луцького міського відділення, які «швидко приїхали, старалися, спасли життя і надали хороші поради».

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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