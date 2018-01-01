Волинянку, на яку напав бульдог, госпіталізували

бульдог напав на жінку та відкусив їй палець сколихнула місто.



Знайома постраждалої розповіла про її стан, - пише



«Часткова травматична ампутація пальця верхньої кінцівки, домашній пес на вулиці відкусив пальця жінці», – повідомили правоохоронці.



Жителька Нововолинська Надія Бораті розповіла, що собака напав на її сусідку.



«Палець у моєї сусідки залишився. Але ще не зовсім ясно, чим це все закінчиться. Лежить в лікарні. Весь час капають. Це шок. Купа крові. Мене аж трясло від одно тільки погляду на це все. А якби це була дитина? З’їв би. Таких собак усипляти зразу. Тому що це може знову повторитися. Власники собаки не могли навіть відняти від руки моєї знайомої. Немає слів, тільки шок і страх тепер не тільки за те, що вуличні собаки гуляють але й за те що, гуляють без намордників свої домашні собаки”, – повідомила Надія.



Очевидці розповіли, що бульдог був на повідку, а потім вирвався і наскочив на жінку.



Власник собаки буде нести адміністративну та можливо кримінальну відповідальність. Також на нього може бути покладений обов‘язок відшкодувати витрати на лікування.





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