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Волинянку, на яку напав бульдог, госпіталізували

Волинянку, на яку напав бульдог, госпіталізували
Новина про те, що у Нововолинську бульдог напав на жінку та відкусив їй палець сколихнула місто.

Знайома постраждалої розповіла про її стан, - пише Буг.

«Часткова травматична ампутація пальця верхньої кінцівки, домашній пес на вулиці відкусив пальця жінці», – повідомили правоохоронці.

Жителька Нововолинська Надія Бораті розповіла, що собака напав на її сусідку.

«Палець у моєї сусідки залишився. Але ще не зовсім ясно, чим це все закінчиться. Лежить в лікарні. Весь час капають. Це шок. Купа крові. Мене аж трясло від одно тільки погляду на це все. А якби це була дитина? З’їв би. Таких собак усипляти зразу. Тому що це може знову повторитися. Власники собаки не могли навіть відняти від руки моєї знайомої. Немає слів, тільки шок і страх тепер не тільки за те, що вуличні собаки гуляють але й за те що, гуляють без намордників свої домашні собаки”, – повідомила Надія.

Очевидці розповіли, що бульдог був на повідку, а потім вирвався і наскочив на жінку.

Власник собаки буде нести адміністративну та можливо кримінальну відповідальність. Також на нього може бути покладений обов‘язок відшкодувати витрати на лікування.


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Теги: інцидент, Волинь
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