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Маленьких лучан навчають основам робототехніки

Маленьких лучан навчають основам робототехніки
Проект «Креативний простір робототехніки» охоплює дітей, що потребують особливої соціальної підтримки.

Про це йдеться в сюжеті каналу «Сфера-ТВ», - передає Район. Луцьк.

Задля навчання дітей основам електроніки та робототехніки створили спеціальний гурток.

Викладач основ робототехніки Катерина розповідає, що діти приходять від п'яти років і почувають себе комфортно. Заняття проводяться за допомогою електронного конструктору «Знаток». Це набір для самостійного складання різноманітних винаходів, які допоможуть пояснити принципи роботи елементарних електронних пристроїв.

За словами дівчини, тут кожна дитина розвиває інтелектуальні здібності, а здобуті навики та знання завжди стануть у нагоді навіть в повсякденному житті.

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Теги: діти, Луцьк
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