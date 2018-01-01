Лучанка здобула 4 медалі на чемпіонаті України з велотреку. ФОТО
Сьогодні, 22:04
Лучанка Дарина Мартинюк виборола чотири медалі на чемпіонаті України з велотреку, що відбувся у Львові.
Про це повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради.
Успішним на змаганнях був виступ лучанки Дарини Мартинюк, яка здобула чотири медалі. Вона посіла 2 місце в командному спринті, 2 місце в гіті на дистанції 500 метрів з місця, 3 місце в спринті і 3 – в кейріні.
У велоспорті на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх Україну представлятимуть 18-річна Ольга Кулініч з Білої Церкви та 17-річна Олександра Логвинюк з Луцька.
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Про це повідомили у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради.
Успішним на змаганнях був виступ лучанки Дарини Мартинюк, яка здобула чотири медалі. Вона посіла 2 місце в командному спринті, 2 місце в гіті на дистанції 500 метрів з місця, 3 місце в спринті і 3 – в кейріні.
У велоспорті на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх Україну представлятимуть 18-річна Ольга Кулініч з Білої Церкви та 17-річна Олександра Логвинюк з Луцька.
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