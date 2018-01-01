Патрульні вирішили перевірити, чи готові волинські дороги до зими
Сьогодні, 22:29
Волинські патрульні проводять осінній комісійний огляд доріг. Огляд доріг, вулиць і залізничних переїздів триватиме до кінця місяця.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
За цей період патрульні спільно з відповідальними службами обстежать дороги та визначаться з необхідними обсягами ремонтних робіт – у межах визначених на цей рік видатків.
Щодня поліція фіксує стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, слідкує, чи достатньо забезпечена видимість, чи наявні технічні засоби організації дорожнього руху, а також в якому стані автопавільйони і системи поверхневого водовідведення.
Особлива увага – чи готові підрядні організації до утримання доріг у зимовий період, зокрема в разі погіршення погодних умов.
Більш детально про огляд і його результати інформуватимемо згодом.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
За цей період патрульні спільно з відповідальними службами обстежать дороги та визначаться з необхідними обсягами ремонтних робіт – у межах визначених на цей рік видатків.
Щодня поліція фіксує стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, слідкує, чи достатньо забезпечена видимість, чи наявні технічні засоби організації дорожнього руху, а також в якому стані автопавільйони і системи поверхневого водовідведення.
Особлива увага – чи готові підрядні організації до утримання доріг у зимовий період, зокрема в разі погіршення погодних умов.
Більш детально про огляд і його результати інформуватимемо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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