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Патрульні вирішили перевірити, чи готові волинські дороги до зими

Патрульні вирішили перевірити, чи готові волинські дороги до зими
Волинські патрульні проводять осінній комісійний огляд доріг. Огляд доріг, вулиць і залізничних переїздів триватиме до кінця місяця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

За цей період патрульні спільно з відповідальними службами обстежать дороги та визначаться з необхідними обсягами ремонтних робіт – у межах визначених на цей рік видатків.

Щодня поліція фіксує стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, слідкує, чи достатньо забезпечена видимість, чи наявні технічні засоби організації дорожнього руху, а також в якому стані автопавільйони і системи поверхневого водовідведення.

Особлива увага – чи готові підрядні організації до утримання доріг у зимовий період, зокрема в разі погіршення погодних умов.

Більш детально про огляд і його результати інформуватимемо згодом.


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Теги: дороги, Волинь
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