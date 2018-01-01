Поліція просить волинян допомогти знайти авто, на якому втекли злочинці
Сьогодні, 22:34
Поліція звернулася по допомогу до мешканців Волині, аби розшукати підозрюваних у викраденні людей.
Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.
Чоловік опублікував фото автомобіля. За його словами, особи, які пересуваються цією машиною, підозрюються у вчинені тяжких злочинів на території Волинської області, зокрема у викраденні людей.
«Вказаний автомобіль сьогодні був 15:00 був зафіксований в м.Ківерці. У разі виявлення автомобіля та пасажирів, або інформацію про інші важливі відомості просимо невідкладно повідомити поліцію за номером 102», - написав Цисюк.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.
Чоловік опублікував фото автомобіля. За його словами, особи, які пересуваються цією машиною, підозрюються у вчинені тяжких злочинів на території Волинської області, зокрема у викраденні людей.
«Вказаний автомобіль сьогодні був 15:00 був зафіксований в м.Ківерці. У разі виявлення автомобіля та пасажирів, або інформацію про інші важливі відомості просимо невідкладно повідомити поліцію за номером 102», - написав Цисюк.
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