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Поліція просить волинян допомогти знайти авто, на якому втекли злочинці

Поліція просить волинян допомогти знайти авто, на якому втекли злочинці
Поліція звернулася по допомогу до мешканців Волині, аби розшукати підозрюваних у викраденні людей.

Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник начальника Ківерцівського відділу поліції Микола Цисюк.

Чоловік опублікував фото автомобіля. За його словами, особи, які пересуваються цією машиною, підозрюються у вчинені тяжких злочинів на території Волинської області, зокрема у викраденні людей.

«Вказаний автомобіль сьогодні був 15:00 був зафіксований в м.Ківерці. У разі виявлення автомобіля та пасажирів, або інформацію про інші важливі відомості просимо невідкладно повідомити поліцію за номером 102», - написав Цисюк.

Поліція просить волинян допомогти знайти авто, на якому втекли злочинці


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Теги: розшук, Волинь
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