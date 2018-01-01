Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 жовтня
09 жовтень, 23:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +17…+18.
Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +17…+18.
Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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