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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +17…+18.

Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: погода
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