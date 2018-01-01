10 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 10 жовтня святкує волинський адвокат, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент»(на фото).Також день народження цього дня відзначають журналістта громадська діячкавітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Щорічно 10 жовтня відзначається День працівників стандартизації та метрології в Україні (на підставі Указу Президента № 910/2002 від 08.10.2002).Цього дня у 1975 році був створений Волинський академічний обласний театр ляльок.10 жовтня 1995 року - пункт пропуску «Устилуг» розпочав свою діяльність у режимі міждержавного пункту.Також 10 жовтня народився український архівіст, історик, краєзнавець Владислав Наконечний (1936-2008 р.р.).