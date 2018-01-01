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У черзі до луцьких дитсадків – тисяча малят

У черзі до луцьких дитсадків – тисяча малят
До закладів дошкільної освіти (ЗДО) Луцька прийняли 2 910 дітей, а в черзі на влаштування у садочки перебуває до тисячі дітей.

Прийом дітей у ЗДО здійснюється протягом календарного року, - пише Конкурент із посиланням на відповідь на запит управління освіти Луцької міськради.

На 2018-2019 навчальний рік у Луцьку прийняли у садочки 2910 дітей. Нині існують черги майже у всіх ЗДО (крім ЗДО № № 34, 38, 24, 30, 31, 6, 21, 28, 29).

На черзі для влаштування у ЗДО перебуває до 1000 дітей дошкільного віку. Втім, порівняно з минулим роком черга зменшилася на 20 дітей.

Позачергового потрапити у дитячі садочки можуть діти прокурорів та слідчих прокуратури; військовослужбовців Збройних сил України; військовослужбовців Служби безпеки України, учасників АТО.


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Теги: дитсадок, Луцьк
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