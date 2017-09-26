Луцький майстер розповів, як створювали рекордний пам’ятник бджолі





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Віктор Семенюк та його син Віктор Щасливий виготовили пам'ятник бджолі, який незабаром офіційно відкриють у селищі Маневичі Волинської області. На заході будуть присутні й представники «Книги рекордів Гіннеса», адже пам'ятний знак має шанс потрапити до неї як найбільший у світі.



Віктор Семенюк розповів, що вони охоче взялися за проект, адже це було цікаво. Раніше їм вже доводилося виготовляти скульптури великих розмірів, зокрема майстри створили чотирьох слонів реальної величини, які тепер знаходяться в приватній колекції, проте вони все одно були меншими. Наразі бджола – найбільший пам'ятник, над яким довелося працювати.



«Висота бджоли – 3,3 м, довжина – 2,6 м, розмах крил – 2,5 м, вага – 400 кг», – зазначив майстер.



Ескіз створювався спільними зусиллями пасічників та майстрів. Головним дизайнером, який робив усі заміри, викрійки, був Віктор Щасливий, а власне виконавцем робіт став Віктор Семенюк.



Робота тривала упродовж шести місяців. Матеріал – низьковуглецева сталь, тобто звичайний чорний метал. А вже готовий виріб вкрили дорогою автомобільною фарбою.



«Труднощів під час роботи у нас не було. Хіба тільки фінансові питання. А власне у виготовленні труднощів не було – в голові була закладена програма, вона вдосконалювалася і йшла вперед», – розповів майстер.



Віктор Семенюк додав, що головним у цій роботі вважає свого сина – Віктора Щасливого.



«Син проявив себе з дуже професійної сторони. Перед тим він допомагав у роботі над слонами. Перша його робота – орел в замку (замок Любарта, – «К.»), він допомагав пір'я робити, там більше 3000 деталей», – зазначив він.



Майстер зізнається, що давно мріяв виготовляти такі серйозні та масштабні роботи для людей, для міста. І з радістю створив би скульптуру для лучан.



«Я давно до цього йшов. Я тільки радий буду масштабним замовленням – чи дракона, чи слона здоровечого... Будь-що можна зробити. За нами страху немає, ми роботу якісно виконаємо, довго буде стояти», – додав Віктор Семенюк.



Що стосується скульптури бджоли, то навіть якщо якась деталь зламається. її можна буде легко відновити, адже кожен елемент виготовлений і прикріплений окремо.



Нагадаємо, відкриття пам'ятника відбудеться 14 жовтня у Маневичах під час святкування Дня Меду і Бджоли.





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