Субсидії нараховуватимуть по-новому: роз’яснення





Про це під час брифінгу сказав директор директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко, - повідомляє



«На сьогодні нами підготовлено проект змін до системи субсидій, які будуть запроваджені уже цього опалювального періоду, що врегульовують найбільш проблемні питання, що виникають у громадян. У радянські та 90-ті роки громадяни з метою економії власних коштів зводили будинки, де все було під одним дахом: сарай, гараж і житлова площа. Ці приміщення мають достатньо велику площу, але при цьому реально використовується для проживання лише певний відсоток житла. Одна з пропозицій - надання субсидії на опалювальну площу, а не на всю», - розповів Музиченко.



Він зазначив, що субсидії стануть більш адресними, враховуватиметься не лише критерій офіційного отримання доходів, а й майновий стан отримувачів субсидій. Крім того, врегульоване питання щодо оплати послуги у разі, якщо користувач спожив послуг менше, ніж є обов'язкова частка платежу за субсидію.



«Оскільки врахувати у постанові усі субсидії, які виникають, неможливо, ми розширили повноваження комісій, які розглядатимуть індивідуальні випадки», - додав Музиченко.



За його словами, на субсидії, що нараховані у 2018 році, буде витрачено 55 мільярдів гривень. Ще близько 20 мільярдів було витрачено на покриття боргів із пільг та субсидій за минулий бюджетний період.



«Вартість самої системи на цей рік становитиме 55 мільярдів гривень. Ніхто не закладає у бюджет свідомо менше коштів, щоб когось позбавити субсидій», - зазначив Музиченко.



Він уточнив, що минулого опалювального періоду субсидії отримували 6,9 мільйона домогосподарств. Тоді ж накопичилося майже 20 мільярдів гривень боргів з оплати пільг та субсидій.



«На 1 січня поточного року ми мали серйозну заборгованість з оплати пільг та субсидій за минулі роки. Якщо ми проаналізуємо ситуацію станом на кінець літа, то при нарахуваннях 36 мільярдів гривень пільг та субсидій, сплачено було майже 58 мільярдів гривень. У першому кварталі цього року відбувалося погашення заборгованості за минулий бюджетний період", - сказав Музиченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Субсидії з нового опалювального періоду призначатимуться за фактом опалювальної площі, яка використовується для проживання, а не фактичної площі будинку.Про це під час брифінгу сказав директор директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України, - повідомляє Укрінформ «На сьогодні нами підготовлено проект змін до системи субсидій, які будуть запроваджені уже цього опалювального періоду, що врегульовують найбільш проблемні питання, що виникають у громадян. У радянські та 90-ті роки громадяни з метою економії власних коштів зводили будинки, де все було під одним дахом: сарай, гараж і житлова площа. Ці приміщення мають достатньо велику площу, але при цьому реально використовується для проживання лише певний відсоток житла. Одна з пропозицій - надання субсидії на опалювальну площу, а не на всю», - розповів Музиченко.Він зазначив, що субсидії стануть більш адресними, враховуватиметься не лише критерій офіційного отримання доходів, а й майновий стан отримувачів субсидій. Крім того, врегульоване питання щодо оплати послуги у разі, якщо користувач спожив послуг менше, ніж є обов'язкова частка платежу за субсидію.«Оскільки врахувати у постанові усі субсидії, які виникають, неможливо, ми розширили повноваження комісій, які розглядатимуть індивідуальні випадки», - додав Музиченко.За його словами, на субсидії, що нараховані у 2018 році, буде витрачено 55 мільярдів гривень. Ще близько 20 мільярдів було витрачено на покриття боргів із пільг та субсидій за минулий бюджетний період.«Вартість самої системи на цей рік становитиме 55 мільярдів гривень. Ніхто не закладає у бюджет свідомо менше коштів, щоб когось позбавити субсидій», - зазначив Музиченко.Він уточнив, що минулого опалювального періоду субсидії отримували 6,9 мільйона домогосподарств. Тоді ж накопичилося майже 20 мільярдів гривень боргів з оплати пільг та субсидій.«На 1 січня поточного року ми мали серйозну заборгованість з оплати пільг та субсидій за минулі роки. Якщо ми проаналізуємо ситуацію станом на кінець літа, то при нарахуваннях 36 мільярдів гривень пільг та субсидій, сплачено було майже 58 мільярдів гривень. У першому кварталі цього року відбувалося погашення заборгованості за минулий бюджетний період", - сказав Музиченко.

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