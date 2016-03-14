вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей

Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей
У сербському місті Суботиця відбувся чемпіонат світу з качі-о-кай карате, на якому були представлені 487 каратистів з 22 країн світу. За збірну України виступали 16 спортсменів з Луцька, які вибороли нагороди та внесли левову частку в здобуття першого командного місця.

Про це повідомляють Волинські новини.

Як розповів президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате Олександр Крисько, українська збірна складалась із 38 спортсменів – окрім Луцька, були юні каратисти з Львова та Києва.

Участь у чемпіонаті взяли каратисти різних вікових категорій. Загалом Луцьк гідно представили спортсмени від 4 до 20 років:

Злата Котик, 4 роки - золото

Аріна Киричук, 6 років - 2 золоті нагороди

Катерина Шульга, 10 років - золото

Валентина Лялька, 15 років - 2 золоті нагороди

Олександра Крисько, 20 років - 2 золоті нагороди

Дмитро Пальонка - золото

Дмитро Щурук - золото

Ігор Бляшук - золото

«До змагань готуємось постійно і завжди перебуваємо в стадії готовності. Для багатьох дітей це були перші виступи в житті», - розповів Олександр Крисько.

Чоловік зазначив, що конкуренцію українській збірній склали потужні команди із Росії, Сербії, Канади та Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карате, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький майстер розповів, як створювали рекордний пам’ятник бджолі
Сьогодні, 08:04
Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей
Сьогодні, 06:57
На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду
Сьогодні, 05:44
Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ
Сьогодні, 04:48
Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО
Сьогодні, 03:39
Схожі новини
Юна каратистка з Луцька виборола «бронзу» на престижному турнірі Юна каратистка з Луцька виборола «бронзу» на престижному турнірі
26 вересень, 21:27
Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО
08 вересень, 04:45
Відкрита першість Волині з карате. ФОТО Відкрита першість Волині з карате. ФОТО
14 березень, 2016, 20:51
На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду
Сьогодні, 05:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький майстер розповів, як створювали рекордний пам’ятник бджолі
Сьогодні, 08:04
 0
Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей
Сьогодні, 06:57
 0
На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду
Сьогодні, 05:44
 0
Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ
Сьогодні, 04:48
 0
Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО
Сьогодні, 03:39
 0
Медіа
відео
1/8