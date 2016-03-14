Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей
Сьогодні, 06:57
У сербському місті Суботиця відбувся чемпіонат світу з качі-о-кай карате, на якому були представлені 487 каратистів з 22 країн світу. За збірну України виступали 16 спортсменів з Луцька, які вибороли нагороди та внесли левову частку в здобуття першого командного місця.
Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповів президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате Олександр Крисько, українська збірна складалась із 38 спортсменів – окрім Луцька, були юні каратисти з Львова та Києва.
Участь у чемпіонаті взяли каратисти різних вікових категорій. Загалом Луцьк гідно представили спортсмени від 4 до 20 років:
Злата Котик, 4 роки - золото
Аріна Киричук, 6 років - 2 золоті нагороди
Катерина Шульга, 10 років - золото
Валентина Лялька, 15 років - 2 золоті нагороди
Олександра Крисько, 20 років - 2 золоті нагороди
Дмитро Пальонка - золото
Дмитро Щурук - золото
Ігор Бляшук - золото
«До змагань готуємось постійно і завжди перебуваємо в стадії готовності. Для багатьох дітей це були перші виступи в житті», - розповів Олександр Крисько.
Чоловік зазначив, що конкуренцію українській збірній склали потужні команди із Росії, Сербії, Канади та Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські новини.
Як розповів президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате Олександр Крисько, українська збірна складалась із 38 спортсменів – окрім Луцька, були юні каратисти з Львова та Києва.
Участь у чемпіонаті взяли каратисти різних вікових категорій. Загалом Луцьк гідно представили спортсмени від 4 до 20 років:
Злата Котик, 4 роки - золото
Аріна Киричук, 6 років - 2 золоті нагороди
Катерина Шульга, 10 років - золото
Валентина Лялька, 15 років - 2 золоті нагороди
Олександра Крисько, 20 років - 2 золоті нагороди
Дмитро Пальонка - золото
Дмитро Щурук - золото
Ігор Бляшук - золото
«До змагань готуємось постійно і завжди перебуваємо в стадії готовності. Для багатьох дітей це були перші виступи в житті», - розповів Олександр Крисько.
Чоловік зазначив, що конкуренцію українській збірній склали потужні команди із Росії, Сербії, Канади та Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей
Сьогодні, 06:57
На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду
Сьогодні, 05:44
Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ
Сьогодні, 04:48
Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО
Сьогодні, 03:39