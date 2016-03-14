Луцькі каратисти стали чемпіонами світу: 11 золотих медалей





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Як розповів президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате Олександр Крисько, українська збірна складалась із 38 спортсменів – окрім Луцька, були юні каратисти з Львова та Києва.



Участь у чемпіонаті взяли каратисти різних вікових категорій. Загалом Луцьк гідно представили спортсмени від 4 до 20 років:



Злата Котик, 4 роки - золото



Аріна Киричук, 6 років - 2 золоті нагороди



Катерина Шульга, 10 років - золото



Валентина Лялька, 15 років - 2 золоті нагороди



Олександра Крисько, 20 років - 2 золоті нагороди



Дмитро Пальонка - золото



Дмитро Щурук - золото



Ігор Бляшук - золото



«До змагань готуємось постійно і завжди перебуваємо в стадії готовності. Для багатьох дітей це були перші виступи в житті», - розповів Олександр Крисько.



Чоловік зазначив, що конкуренцію українській збірній склали потужні команди із Росії, Сербії, Канади та Польщі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сербському місті Суботиця відбувся чемпіонат світу з качі-о-кай карате, на якому були представлені 487 каратистів з 22 країн світу. За збірну України виступали 16 спортсменів з Луцька, які вибороли нагороди та внесли левову частку в здобуття першого командного місця.Про це повідомляють Волинські новини Як розповів президент Всеукраїнської федерації японської асоціації карате, українська збірна складалась із 38 спортсменів – окрім Луцька, були юні каратисти з Львова та Києва.Участь у чемпіонаті взяли каратисти різних вікових категорій. Загалом Луцьк гідно представили спортсмени від 4 до 20 років:, 4 роки - золото, 6 років - 2 золоті нагороди, 10 років - золото, 15 років - 2 золоті нагороди, 20 років - 2 золоті нагороди- золото- золото- золото«До змагань готуємось постійно і завжди перебуваємо в стадії готовності. Для багатьох дітей це були перші виступи в житті», - розповів Олександр Крисько.Чоловік зазначив, що конкуренцію українській збірній склали потужні команди із Росії, Сербії, Канади та Польщі.

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