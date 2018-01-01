Томос: що це означає для українців





Які зміни принесе українським вірянам ця ініціатива та коли вона може втілитися в життя, - повідомляє



Зауважимо, чутки про те, що Україна отримала Томос, з'явилися в мережі увечері 9 жовтня. Зокрема, таку інформацію оприлюднив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, нардеп-радикал Ігор Мосійчук та деякі ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації Президента. Втім, в УПЦ інформацію не підтверджують і радять дочекатися офіційних заяв.



«Боролися за автокефалію 100 років – тож можемо ще трохи побути стриманими!» – написав речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).



Що ж таке Томос і автокефалія, навіщо це українцям і що буде далі?



Що означає автокефалія УПЦ?



Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського патріарха (він же – Константинопольська православна церква, у світовому православному суспільстві церква і юрисдикція «першого за честю», першого з предстоятелів 14-ти незалежних (автокефальних) помісних церков) про надання автокефалії Українській Церкві.



Фактично автокефалія означає «вищість» УПЦ КП, ніж була досі, рівність її з іншими автокефальними православними церквами.



Директор центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов нагадав, що в 1686 році Київську митрополію Константинопольського патріархату приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх Діонісій IV та Священний Синод Константинопольської Церкви видали суперечливий Томос про передачу Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріархату. На переконання Валерія Димова, цей процес був незаконним, і центр православ’я з Києва до Москви перенесли за гроші.



Що таке Томос?



Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.



Кому і навіщо потрібна єдина українська церква



На переконання самого Порошенка – власна церква у державі – атрибут незалежності як держави, так і церкви. Тому, хоч церква в Україні і відділена від держави, але питання це в першу чергу – політичне. Особливо з огляду на те, що Українська Церква з додатком «Московського патріархату», по суті є підрозділом Російської Церкви.



З іншої сторони, як пояснив експерт з релігійних питань, колишній священнослужитель Роман Мельниченко, для людей, які не надто близькі до Церкви, з наданням автокефалії Українській Церкві мало що зміниться. Для більш церковних людей, хто якимось чином послуговується церковними затребами – життя стане простішим. Наприклад, зараз не поодинокі випадки, коли церковнослужителі різних православних конфесій не визнають обряди один одного, вважаючи «не своє» хрещення чи відспівування покійного «неправильним». Після того, як українська церква стане єдиною, канонічною, страх, що якось «неправильно» похрестив чи поховав – зникне.



Аналітик Сергій Фурса зауважив, що, на його думку, різні релігійні організації ставляться до вірян як до «великого ринку». А оскільки в Україні 70% людей вважають себе віруючими і при цьому беруть участь у виборах, на результати яких через них впливають і «люди в рясах», тому «абсолютно ненормально, що більшу частину ринку релігії контролює контора, яку очолює КГБшник, і яка безпосередньо підкоряється Кремлю».



Що буде з чинними церковнослужителями



Для священнослужителів Київського патріархату Єдина Церква – буде велика радість. У випадку автокефалії – Київський патріархат отримає канонічний статус, що означає, що всі їхні таїнства, всі їхні священнослужителі – законні і благодатні. Тому все залишиться, як було, пояснив Роман Мельниченко. Нічого не треба переоформлювати, ніяких додаткових процедур. Просто вся структура Київського патріархату стане визнаною православним світом.



Що буде з майном церков



Все залишиться, як і було. Мельниченко нагадав – на рівні держави немає різниці, канонічна церква чи ні, головне – щоб вона була законно зареєстрована: має бути статут релігійної організації, тоді ця організація може діяти. Тому на рівні держави внутрішньоцерковні речі не впливають ні на статут, ні на реєстрацію, ні на майно релігійної організації.



Коли Єдина Українська Церква стане реальністю



9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники слухатимуть звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли з священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні ймовірно й нададуть дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



Показово, що архієпископ Данило Памфилійський із США і єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади запевнили спікера Верховної Ради Андрія Парубія, що Вселенський патріарх Варфоломій вже прийняв рішення і Томос в Україні буде.



Після надання Україні Томосу у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. На думку релігійних експертів, цей Собор може відбутися вже до кінця 2018 року. Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до новоствореного релігійного об'єднання.



А от на створення самої церкви на практиці може піти декілька років – переконані релігієзнавці. Адже далі потрібно буде вирішити питання з розподілом майна, та й Росія продовжуватиме встромляти палиці в колеса.



Чому РПЦ проти Єдиної Української Церкви



Тому ж, чому взагалі Росія проти незалежної України. «Мижебратья», окупований Крим та Донбас, російська мова як друга державна і контроль Росії над церквою в Україні – все це різні обличчя «русского міра», а по суті – бажання кремлівського керівництва тримати Україну під контролем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Стамбулі триває засідання Синоду Вселенського патріархату, де ймовірно офіційно оголосять про надання Українській Православній церкві Томосу про автокефалію.Які зміни принесе українським вірянам ця ініціатива та коли вона може втілитися в життя, - повідомляє 24 канал Зауважимо, чутки про те, що Україна отримала Томос, з'явилися в мережі увечері 9 жовтня. Зокрема, таку інформацію оприлюднив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, нардеп-радикалта деякі ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації Президента. Втім, в УПЦ інформацію не підтверджують і радять дочекатися офіційних заяв.«Боролися за автокефалію 100 років – тож можемо ще трохи побути стриманими!» – написав речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Чернігівський і Ніжинський(Зоря).Що ж таке Томос і автокефалія, навіщо це українцям і що буде далі?Президент Українизвернувся до Вселенського патріарха (він же – Константинопольська православна церква, у світовому православному суспільстві церква і юрисдикція «першого за честю», першого з предстоятелів 14-ти незалежних (автокефальних) помісних церков) про надання автокефалії Українській Церкві.Фактично автокефалія означає «вищість» УПЦ КП, ніж була досі, рівність її з іншими автокефальними православними церквами.Директор центру суспільно-інформаційних технологій «Форум»нагадав, що в 1686 році Київську митрополію Константинопольського патріархату приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх Діонісій IV та Священний Синод Константинопольської Церкви видали суперечливий Томос про передачу Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріархату. На переконання Валерія Димова, цей процес був незаконним, і центр православ’я з Києва до Москви перенесли за гроші.Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.На переконання самого Порошенка – власна церква у державі – атрибут незалежності як держави, так і церкви. Тому, хоч церква в Україні і відділена від держави, але питання це в першу чергу – політичне. Особливо з огляду на те, що Українська Церква з додатком «Московського патріархату», по суті є підрозділом Російської Церкви.З іншої сторони, як пояснив експерт з релігійних питань, колишній священнослужитель, для людей, які не надто близькі до Церкви, з наданням автокефалії Українській Церкві мало що зміниться. Для більш церковних людей, хто якимось чином послуговується церковними затребами – життя стане простішим. Наприклад, зараз не поодинокі випадки, коли церковнослужителі різних православних конфесій не визнають обряди один одного, вважаючи «не своє» хрещення чи відспівування покійного «неправильним». Після того, як українська церква стане єдиною, канонічною, страх, що якось «неправильно» похрестив чи поховав – зникне.Аналітикзауважив, що, на його думку, різні релігійні організації ставляться до вірян як до «великого ринку». А оскільки в Україні 70% людей вважають себе віруючими і при цьому беруть участь у виборах, на результати яких через них впливають і «люди в рясах», тому «абсолютно ненормально, що більшу частину ринку релігії контролює контора, яку очолює КГБшник, і яка безпосередньо підкоряється Кремлю».Для священнослужителів Київського патріархату Єдина Церква – буде велика радість. У випадку автокефалії – Київський патріархат отримає канонічний статус, що означає, що всі їхні таїнства, всі їхні священнослужителі – законні і благодатні. Тому все залишиться, як було, пояснив Роман Мельниченко. Нічого не треба переоформлювати, ніяких додаткових процедур. Просто вся структура Київського патріархату стане визнаною православним світом.Все залишиться, як і було. Мельниченко нагадав – на рівні держави немає різниці, канонічна церква чи ні, головне – щоб вона була законно зареєстрована: має бути статут релігійної організації, тоді ця організація може діяти. Тому на рівні держави внутрішньоцерковні речі не впливають ні на статут, ні на реєстрацію, ні на майно релігійної організації.9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники слухатимуть звіт посланців патріарха(екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли з священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні ймовірно й нададуть дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.Показово, що архієпископПамфилійський із США і єпископЕдмонтонський з Канади запевнили спікера Верховної Ради, що Вселенський патріарх Варфоломій вже прийняв рішення і Томос в Україні буде.Після надання Україні Томосу у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. На думку релігійних експертів, цей Собор може відбутися вже до кінця 2018 року. Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до новоствореного релігійного об'єднання.А от на створення самої церкви на практиці може піти декілька років – переконані релігієзнавці. Адже далі потрібно буде вирішити питання з розподілом майна, та й Росія продовжуватиме встромляти палиці в колеса.Тому ж, чому взагалі Росія проти незалежної України. «Мижебратья», окупований Крим та Донбас, російська мова як друга державна і контроль Росії над церквою в Україні – все це різні обличчя «русского міра», а по суті – бажання кремлівського керівництва тримати Україну під контролем.

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