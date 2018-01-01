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Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО

Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО
На вечері в Парламентській Асамблеї Ради Європи російську пропагандистку Ольгу Скобєєву оточили українські журналісти та заспівали Державний Гімн під час інтерв'ю для телеканалу «Росія-1».

Відповідне відео виклав на свою сторінку у Facebook журналіст «Радіо Свобода» Григорій Жигалов, - передає 5 канал.

Під час свого виступу кремлівська пропагандистка постійно запиналася і нервово посміхалася в камеру. Свого спікера вона назвала представником Дмитра Яроша і з серйозним виразом обличчя кивала головою та слухала Гімн України.

«Пропаганда Кремля не вдалася», – пишуть користувачі соцмережі.



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Теги: курйоз
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