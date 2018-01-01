Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО

Ольгу Скобєєву оточили українські журналісти та заспівали Державний Гімн під час інтерв'ю для телеканалу «Росія-1».



Відповідне відео виклав на свою сторінку у Facebook журналіст «Радіо Свобода» Григорій Жигалов, - передає



Під час свого виступу кремлівська пропагандистка постійно запиналася і нервово посміхалася в камеру. Свого спікера вона назвала представником Дмитра Яроша і з серйозним виразом обличчя кивала головою та слухала Гімн України.



«Пропаганда Кремля не вдалася», – пишуть користувачі соцмережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вечері в Парламентській Асамблеї Ради Європи російську пропагандисткуоточили українські журналісти та заспівали Державний Гімн під час інтерв'ю для телеканалу «Росія-1».Відповідне відео виклав на свою сторінку у Facebook журналіст «Радіо Свобода», - передає 5 канал Під час свого виступу кремлівська пропагандистка постійно запиналася і нервово посміхалася в камеру. Свого спікера вона назвала представникомі з серйозним виразом обличчя кивала головою та слухала Гімн України.«Пропаганда Кремля не вдалася», – пишуть користувачі соцмережі.

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