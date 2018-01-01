Український гімн заглушив російську пропаганду. ВІДЕО
Сьогодні, 03:39
На вечері в Парламентській Асамблеї Ради Європи російську пропагандистку Ольгу Скобєєву оточили українські журналісти та заспівали Державний Гімн під час інтерв'ю для телеканалу «Росія-1».
Відповідне відео виклав на свою сторінку у Facebook журналіст «Радіо Свобода» Григорій Жигалов, - передає 5 канал.
Під час свого виступу кремлівська пропагандистка постійно запиналася і нервово посміхалася в камеру. Свого спікера вона назвала представником Дмитра Яроша і з серйозним виразом обличчя кивала головою та слухала Гімн України.
«Пропаганда Кремля не вдалася», – пишуть користувачі соцмережі.
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Відповідне відео виклав на свою сторінку у Facebook журналіст «Радіо Свобода» Григорій Жигалов, - передає 5 канал.
Під час свого виступу кремлівська пропагандистка постійно запиналася і нервово посміхалася в камеру. Свого спікера вона назвала представником Дмитра Яроша і з серйозним виразом обличчя кивала головою та слухала Гімн України.
«Пропаганда Кремля не вдалася», – пишуть користувачі соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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