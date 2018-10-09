Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ





Про це заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, - передають



«Не захворіти, крім здорового способу життя і регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу. Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні», – зазначила Супрун.



А ось у категорію того, що не захищає від грипу, Супрун віднесла такі засоби:



цибулю або часник;

лимон або вітамін С;

оксолінова мазь і бальзам «Зірочка»;

імуномодулятори та блокатори вірусів.



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