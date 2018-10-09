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Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ

Часник і лимон від грипу не врятують: поради глави МОЗ
Вберегтися від захворювання на грип допоможуть регулярне миття рук і вакцинація.

Про це заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, - передають Факти ICTV.

«Не захворіти, крім здорового способу життя і регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу. Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні», – зазначила Супрун.

А ось у категорію того, що не захищає від грипу, Супрун віднесла такі засоби:

цибулю або часник;
лимон або вітамін С;
оксолінова мазь і бальзам «Зірочка»;
імуномодулятори та блокатори вірусів.

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Теги: грип, Волинь
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