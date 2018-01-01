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Луцький виш витратить майже півмільйона гривень на ноутбуки

Луцький виш витратить майже півмільйона гривень на ноутбуки
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти розмістив тендер на закупівлю ноутбуків на суму 479,92 тисяч гривень.

Відповідний тендер навчальний заклад оголосив через систему електронних закупівель Prozorro 9 жовтня, – передають Волинські Новини.

Пропозиції прийматимуть до 24 жовтня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 25 жовтня.

Йдеться про придбання 80 ноутбуків Asus X541NA (Celeron N3350) або еквіваленту.

Окрім того, учасник торгів для забезпечення необхідного технічного обслуговування повинен мати хоча б один сервісний центр на території міста Луцька.

Техніку інститут планує отримати до 30 листопада цього року.

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Теги: ноутбук, техніка, Луцьк, виш, тендер
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