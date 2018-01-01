Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.875, а продаж - 28.204.
Євро при купівлі становить - 31.894, при продажу - 32.552.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.648.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.894, при продажу - 32.552.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.648.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 170 автівок
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:00
Луцький виш витратить майже півмільйона гривень на ноутбуки
Сьогодні, 08:44
Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком
Сьогодні, 08:19