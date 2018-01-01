вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Провели конкурс на маршрутку, яка буде їздити до дачних масивів під Луцьком. ВІДЕО

Провели конкурс на маршрутку, яка буде їздити до дачних масивів під Луцьком. ВІДЕО
У Луцьку відбувся конкурс на маршрут №282 «Промінь-Гаразджа».

Зазначають, що конкурс провели 1 жовтня, – йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Як повідомила виконувач обов'язків обласного департаменту інфраструктури та туризму Наталія Остапкович, визначено рух автобусів на маршруті №282 «Промінь-Гаразджа» до дачного масиву Воротнів. Він передбачає три оборотні рейси протягом дня.

«З понеділка вже можна орієнтуватися, що буде автобус здійснювати перевезення, але щоб знати точніше, можна зателефонувати до нас», – заявила Наталія Остапкович.

«Із села Промінь здійснюватиме перевезення в 6:30 до Луцька, в 8:30 і в 16:50. Це буде охоплювати дачний масив «Калина» і «Промінь».

Назад із Луцька даний автобус буде курсувати о 8:00, 10:00 і в 18:30. Прибуватиме на дачний масив «Калина» та у село Промінь», – розповіла посадовець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк, масив, Промінь, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 170 автівок
Сьогодні, 09:17
Провели конкурс на маршрутку, яка буде їздити до дачних масивів під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:00
Луцький виш витратить майже півмільйона гривень на ноутбуки
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Пішки додому: мешканці масиву «Промінь» вимагають повернути маршрутку №4 Пішки додому: мешканці масиву «Промінь» вимагають повернути маршрутку №4
05 вересень, 10:30
У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6 У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6
08 серпень, 10:10
Оголосили конкурс на 33 маршрутку Оголосили конкурс на 33 маршрутку
16 травень, 10:55
Обрали перевізників для маршрутів 17 і 17а Обрали перевізників для маршрутів 17 і 17а
18 квітень, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 09:32
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 170 автівок
Сьогодні, 09:17
 0
Провели конкурс на маршрутку, яка буде їздити до дачних масивів під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 09:08
 0
Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
Луцький виш витратить майже півмільйона гривень на ноутбуки
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8