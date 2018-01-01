Провели конкурс на маршрутку, яка буде їздити до дачних масивів під Луцьком. ВІДЕО





Зазначають, що конкурс провели 1 жовтня, – йдеться у сюжеті



Як повідомила виконувач обов'язків обласного департаменту інфраструктури та туризму Наталія Остапкович, визначено рух автобусів на маршруті №282 «Промінь-Гаразджа» до дачного масиву Воротнів. Він передбачає три оборотні рейси протягом дня.



«З понеділка вже можна орієнтуватися, що буде автобус здійснювати перевезення, але щоб знати точніше, можна зателефонувати до нас», – заявила Наталія Остапкович.



«Із села Промінь здійснюватиме перевезення в 6:30 до Луцька, в 8:30 і в 16:50. Це буде охоплювати дачний масив «Калина» і «Промінь».



Назад із Луцька даний автобус буде курсувати о 8:00, 10:00 і в 18:30. Прибуватиме на дачний масив «Калина» та у село Промінь», – розповіла посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся конкурс на маршрут №282 «Промінь-Гаразджа».Зазначають, що конкурс провели 1 жовтня, – йдеться у сюжеті UA:Волинь Як повідомила виконувач обов'язків обласного департаменту інфраструктури та туризму, визначено рух автобусів на маршруті №282 «Промінь-Гаразджа» до дачного масиву Воротнів. Він передбачає три оборотні рейси протягом дня.«З понеділка вже можна орієнтуватися, що буде автобус здійснювати перевезення, але щоб знати точніше, можна зателефонувати до нас», – заявила Наталія Остапкович.«Із села Промінь здійснюватиме перевезення в 6:30 до Луцька, в 8:30 і в 16:50. Це буде охоплювати дачний масив «Калина» і «Промінь».Назад із Луцька даний автобус буде курсувати о 8:00, 10:00 і в 18:30. Прибуватиме на дачний масив «Калина» та у село Промінь», – розповіла посадовець.

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