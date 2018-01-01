Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Лучани привезли нагороди з 19-го Чемпіонату України з джиу-джитсу серед дітей, юніорів та юнаків, який відбувся у Кривому Розі.
Про це повідомили на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Свою майстерність та вміння продемонстрували спортсмени з різних областей і міст України, зокрема з Київської, Донецької, м. Київ, Харків, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Біла Церква, Запоріжжя, Луцьк.
Луцькі спортсмени здобули у різних вікових та вагових категоріях 3 золотих, 3 срібних і 6 бронзових медалей.
«Вітаємо юних спортсменів і бажаємо не зупинятися на досягнутому!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Свою майстерність та вміння продемонстрували спортсмени з різних областей і міст України, зокрема з Київської, Донецької, м. Київ, Харків, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Біла Церква, Запоріжжя, Луцьк.
Луцькі спортсмени здобули у різних вікових та вагових категоріях 3 золотих, 3 срібних і 6 бронзових медалей.
«Вітаємо юних спортсменів і бажаємо не зупинятися на досягнутому!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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