Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО

Лучани привезли нагороди з 19-го Чемпіонату України з джиу-джитсу серед дітей, юніорів та юнаків, який відбувся у Кривому Розі.Про це повідомили на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Свою майстерність та вміння продемонстрували спортсмени з різних областей і міст України, зокрема з Київської, Донецької, м. Київ, Харків, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Біла Церква, Запоріжжя, Луцьк.Луцькі спортсмени здобули у різних вікових та вагових категоріях 3 золотих, 3 срібних і 6 бронзових медалей.«Вітаємо юних спортсменів і бажаємо не зупинятися на досягнутому!» – йдеться у дописі.