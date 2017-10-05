У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 09:37
У Ковелі від сьогодні, 10 жовтня, починають подавати тепло.
Зокрема, опалення подадуть у заклади охорони здоров’я, освіти та культури,- йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.
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Також теплими батареї будуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (вул.Відродження, 12 а) та у ДЮСШ ім.Є.Кондратовича.
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Зокрема, опалення подадуть у заклади охорони здоров’я, освіти та культури,- йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На ДКП «Луцьктепло» заявили, що опалення 15 жовтня можуть і не включити
Також теплими батареї будуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (вул.Відродження, 12 а) та у ДЮСШ ім.Є.Кондратовича.
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Коментарі 2
На вулиці спека +20, і опалення вмикають. Круто.
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