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У Ковелі розпочався опалювальний сезон

У Ковелі розпочався опалювальний сезон
У Ковелі від сьогодні, 10 жовтня, починають подавати тепло.

Зокрема, опалення подадуть у заклади охорони здоров’я, освіти та культури,- йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.

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Також теплими батареї будуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (вул.Відродження, 12 а) та у ДЮСШ ім.Є.Кондратовича.


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Теги: опалення, Ковель
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Коментарі 2
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На вулиці спека +20, і опалення вмикають. Круто.
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Тепер пенсіонери можуть померти в теплі але на жаль з голоду
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