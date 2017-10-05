У Ковелі розпочався опалювальний сезон





Зокрема, опалення подадуть у заклади охорони здоров’я, освіти та культури,- йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.



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Також теплими батареї будуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (вул.Відродження, 12 а) та у ДЮСШ ім.Є.Кондратовича.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі від сьогодні, 10 жовтня, починають подавати тепло.Зокрема, опалення подадуть у заклади охорони здоров’я, освіти та культури,- йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.Також теплими батареї будуть у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (вул.Відродження, 12 а) та у ДЮСШ ім.Є.Кондратовича.

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