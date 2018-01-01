Зниклого 30 років тому в Афганістані волинянина не можуть ідентифікувати за ДНК





Тепер необхідно повторно відібрати зразки для ще одного дослідження. Адже лише результати експертизи зможуть підтвердити чи знайдений в Афганістані Амруддін — зниклий безвісти, 30 років тому, волинянин, – пише



Як повідомили учасники пошукової групи «Пернач», проблеми з ідентифікацією біоматеріалу виникли через антисанітарні умови, в яких українська команда забирала зразки у липні. Волоски Амруддіна мали порівняти з ДНК Антоніни Білокурової, нібито матері знайденого чоловіка.



«Однак ті зразки, які ми привезли в Україну, за словами експертів, мають так званий слід. Очевидно, коли відбирали їх, то у когось з нас були масні руки і на біоматеріал наклалася чужа ДНК. На жаль, у місці, де відбирали біоматеріал, у нас не було можливості добре продезинфікувати руки. Там вода взагалі за щастя!



Окрім цього, була сильна спека, тисячі мух, які постійно сідали на нас, словом, повна антисанітарія. Тож усе це вплинуло на якість біоматеріалів. Зараз шукаємо людину, яка повторно візьме зразки в Амруддіна в Афганістані. Цього разу буде використано спеціальний контейнер, подбаємо щоб була максимальна чистота. На щастя, уже нема такої спеки, тож сподіваємося усе вдасться», — пояснює Олег Чуйко, член пошукової групи.



За його словами, справа займе щонайменше місяць. Адже на відбирання зразків, доставку їх в Україну та проведення експертизи потрібен час.



«Уже повідомили цю інформацію матері Ігоря. Пояснили, що права на помилку у нас нема. Вона зрозуміла, але сказала, що готова прийняти Амруддіна без жодних експертиз. Та мусимо довести справу до кінця. Адже у разі повернення українця, потрібно буде надати йому громадянство, встановити пенсійне забезпечення тощо. І зробити це можна буде лише після остаточного висновку експертизи.



Невтішну новину повідомили й Ігорю Білокурову. Тримається, вже трохи заспокоївся. Також інтерес місцевих бандитів, які б хотіли нажитися на цій справі, знизився. Тож Амруддін живе своїм життям і чекає проведення експертизи», — додає Олег Чуйко.



Нагадаємо, у березні цього року українські геологи випадково натрапили на афганця, який за типажем аж ніяк не нагадував місцевого. Чоловік сказав, що звуть його Амруддином, і вимовив два слова, «Волин» та «колодяз».



Він не пам'ятав родичів, ні звідки родом. Відео з ним швидко з'явилося у мережі. І вже невдовзі у кадрах люди впізнали хлопця з Волині. Ветерани Афганістану одразу ж взялись за пошуки зниклого українця. Хоч справа знову повернулася на початковий етап, вони не втрачають надії, що Амруддін скоро повернеться додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біоматеріал, який взяли для проведення ДНК-експертизи, необхідної для повернення додому волинянина Ігоря Білокурова, виявився неякісним.Тепер необхідно повторно відібрати зразки для ще одного дослідження. Адже лише результати експертизи зможуть підтвердити чи знайдений в Афганістані Амруддін — зниклий безвісти, 30 років тому, волинянин, – пише Експрес Як повідомили учасники пошукової групи «Пернач», проблеми з ідентифікацією біоматеріалу виникли через антисанітарні умови, в яких українська команда забирала зразки у липні. Волоски Амруддіна мали порівняти з ДНК Антоніни Білокурової, нібито матері знайденого чоловіка.«Однак ті зразки, які ми привезли в Україну, за словами експертів, мають так званий слід. Очевидно, коли відбирали їх, то у когось з нас були масні руки і на біоматеріал наклалася чужа ДНК. На жаль, у місці, де відбирали біоматеріал, у нас не було можливості добре продезинфікувати руки. Там вода взагалі за щастя!Окрім цього, була сильна спека, тисячі мух, які постійно сідали на нас, словом, повна антисанітарія. Тож усе це вплинуло на якість біоматеріалів. Зараз шукаємо людину, яка повторно візьме зразки в Амруддіна в Афганістані. Цього разу буде використано спеціальний контейнер, подбаємо щоб була максимальна чистота. На щастя, уже нема такої спеки, тож сподіваємося усе вдасться», — пояснює Олег Чуйко, член пошукової групи.За його словами, справа займе щонайменше місяць. Адже на відбирання зразків, доставку їх в Україну та проведення експертизи потрібен час.«Уже повідомили цю інформацію матері Ігоря. Пояснили, що права на помилку у нас нема. Вона зрозуміла, але сказала, що готова прийняти Амруддіна без жодних експертиз. Та мусимо довести справу до кінця. Адже у разі повернення українця, потрібно буде надати йому громадянство, встановити пенсійне забезпечення тощо. І зробити це можна буде лише після остаточного висновку експертизи.Невтішну новину повідомили й Ігорю Білокурову. Тримається, вже трохи заспокоївся. Також інтерес місцевих бандитів, які б хотіли нажитися на цій справі, знизився. Тож Амруддін живе своїм життям і чекає проведення експертизи», — додає Олег Чуйко.Нагадаємо, у березні цього року українські геологи випадково натрапили на афганця, який за типажем аж ніяк не нагадував місцевого. Чоловік сказав, що звуть його Амруддином, і вимовив два слова, «Волин» та «колодяз».Він не пам'ятав родичів, ні звідки родом. Відео з ним швидко з'явилося у мережі. І вже невдовзі у кадрах люди впізнали хлопця з Волині. Ветерани Афганістану одразу ж взялись за пошуки зниклого українця. Хоч справа знову повернулася на початковий етап, вони не втрачають надії, що Амруддін скоро повернеться додому.

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