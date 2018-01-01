У ЖК «Юпітер» продається нова квартира з ремонтом. ФОТО*
Сьогодні, 10:18
У житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, у зданому в експлуатацію будинку продається готова дворівнева квартира, у якій забудовник зробив якісний ремонт.
Площа квартири – 106,3 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли, - інформує Перший.
Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому.
У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені якісні дерев’яні сходи між першим і другим рівнем.
На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями, і навіть кавоварка.
На вікнах усіх кімнат – гардини. У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор.
У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.
Квартира обладнана домофоном і сигналізацією.
Квартира продається з усією «начинкою».
Ціна: $65000
Як пояснює директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, зробивши у квартирі повний ремонт, забудовник зекономив для майбутнього власника не лише час, а й зусилля на пошук якісних матеріалів.
«Кухню і сходи обладнала компанія «Інтерремо», двері встановили наші партнери з фірми Metr Door, плитка – компанії «Крістал»… Ми вибирали тільки якісне, перевірене і надійне» - каже забудовник.
Аби встигнути придбати цю квартиру, телефонуйте вже:
096 030 20 10
або ж звертайтеся за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Площа квартири – 106,3 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли, - інформує Перший.
Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому.
У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені якісні дерев’яні сходи між першим і другим рівнем.
На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями, і навіть кавоварка.
На вікнах усіх кімнат – гардини. У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор.
У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.
Квартира обладнана домофоном і сигналізацією.
Квартира продається з усією «начинкою».
Ціна: $65000
Як пояснює директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, зробивши у квартирі повний ремонт, забудовник зекономив для майбутнього власника не лише час, а й зусилля на пошук якісних матеріалів.
«Кухню і сходи обладнала компанія «Інтерремо», двері встановили наші партнери з фірми Metr Door, плитка – компанії «Крістал»… Ми вибирали тільки якісне, перевірене і надійне» - каже забудовник.
Аби встигнути придбати цю квартиру, телефонуйте вже:
096 030 20 10
або ж звертайтеся за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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