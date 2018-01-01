У ЖК «Юпітер» продається нова квартира з ремонтом. ФОТО*





Площа квартири – 106,3 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли, - інформує





Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому.



У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені якісні дерев’яні сходи між першим і другим рівнем.



На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями, і навіть кавоварка.



На вікнах усіх кімнат – гардини. У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор.



У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.



Квартира обладнана домофоном і сигналізацією.



Квартира продається з усією «начинкою».



Ціна: $65000





Як пояснює директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, зробивши у квартирі повний ремонт, забудовник зекономив для майбутнього власника не лише час, а й зусилля на пошук якісних матеріалів.



«Кухню і сходи обладнала компанія «Інтерремо», двері встановили наші партнери з фірми Metr Door, плитка – компанії «Крістал»… Ми вибирали тільки якісне, перевірене і надійне» - каже забудовник.



Аби встигнути придбати цю квартиру, телефонуйте вже:



096 030 20 10



або ж звертайтеся за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, у зданому в експлуатацію будинку продається готова дворівнева квартира, у якій забудовник зробив якісний ремонт.Площа квартири – 106,3 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли, - інформує Перший Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому.У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені якісні дерев’яні сходи між першим і другим рівнем.На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями, і навіть кавоварка.На вікнах усіх кімнат – гардини. У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор.У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.Квартира обладнана домофоном і сигналізацією.Квартира продається з усією «начинкою».Як пояснює директор будівельної компанії «Інвестор», зробивши у квартирі повний ремонт, забудовник зекономив для майбутнього власника не лише час, а й зусилля на пошук якісних матеріалів.«Кухню і сходи обладнала компанія «Інтерремо», двері встановили наші партнери з фірми Metr Door, плитка – компанії «Крістал»… Ми вибирали тільки якісне, перевірене і надійне» - каже забудовник.

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