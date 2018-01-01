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Розповіли, чи зможуть власники «євроблях» отримати субсидію

Розповіли, чи зможуть власники «євроблях» отримати субсидію
У Міністерстві соціальної політики України заявили, що не будуть враховувати машини на єврономерах при оформленні субсидій громадянам України.

Про це заявив глава департаменту сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, передає Укрінформ.

"Автомобіль на єврономерах – проблема не лише субсидій, а й держави. Неможливо встановити факт приналежності прав на це майно. Якщо неможливо встановити, що конкретне майно належить конкретній людині, а вона його просто використовує на підставі чогось, то це неможливо використовувати в офіційній статистиці, – сказав Музиченко.

До речі, в українців, які здають квартири в оренду, почали масово забирати субсидії.

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Теги: авто, субсидії
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