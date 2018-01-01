У селі на Волині встановили хрест під будівництво нового храму. ФОТО





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З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, чин заснування церкви апостола і євангеліста Іоана Богослова та встановлення хреста здійснив канцлер Волинської єпархії УПЦ КП протоієрей Микола Цап.



У своїй проповіді він наголосив, що така подія, коли ми стаємо свідками освячення місця під будівництво нового храму, трапляється раз на декілька поколінь.



«Ми встановлюємо православний хрест, – звернувся він до всіх присутніх, – на знак того, що на цьому місці будуватиметься Божий дім, до якого щонеділі та кожного свята будете приходити, ділитися своїми радощами чи сумом, просити в Бога благословення на свої діла.



Оскільки цього дня церква вшановує пам’ять апостола і євангеліста Іоана Богослова, якого ще називають «Апостолом любові», то нехай ця велика любов передається всім жителям села, аби мали християнську любов між собою».



«Маємо надію, – продовжив канцлер, – коли освячуватимемо новозбудований храм, який тут постане, то вже будемо молитися в єдиній українській помісній церкві».



Також священик закликав присутніх, вносити свою посильну лепту в будівництво храму. Навіть найменша пожертва має значення і не залишиться без уваги, оскільки кожної Літургії возноситься молитва за будівничих і жертводавців святої церкви. У храмах моляться за благодійників, навіть, коли тих вже немає серед живих.



Канцлеру Волинської єпархії співслужили декан Рожищенського благочиння УПЦ КП митрофорний протоієрей Василь Шняк, намісник монастиря Успіння Пресвятої Богородиці в села Сокіл ігумен Яків Мільян, протоієрей Микола Коновалов, який на даний час опікується селом Тихотин і є настоятелем храму Святого Духа в Рудці-Козинській та інше місцеве духовенство.



На Службі Божій був присутній сільський голова Володимир Уринюк, який, власне, й започаткував зведення храму в селі Тихотин.



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