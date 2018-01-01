Грандіозна спортивна подія у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 11:00
13 жовтня у «George's Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться щорічний «Кубок Жоржа», де одночасно пройдуть турніри з боулінгу та більярду.
В змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України.
Представники більярдного спорту зможуть оцінити новий більярдний зал – найбільший у Волинській області, а боулери – перевірити свої сили на високоякісному обладнанні «Brunswick».
Метою заходу є популяризація боулінгу та більярду на Волині.
«George's Club» запрошує прийняти участь або підтримати учасників турнірів.
Детальна інформація за номерами: +380 99 563 15 35 (боулінг) та +380 50 490 77 12 (більярд).
Також у «George's Club», 14 жовтня відбудеться майстер-клас «Боулінг це просто» від титулованого тренера збірної України по боулінгу Сидоренко Геннадія.
Усіх хто любить боулінг і бажає підвищити свій рівень майстерності РЦ «Промінь» запрошує до участі.
Реєстрація за тел.: +380 (99) 563 15 35 (кількість місць обмежена).
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В змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України.
Представники більярдного спорту зможуть оцінити новий більярдний зал – найбільший у Волинській області, а боулери – перевірити свої сили на високоякісному обладнанні «Brunswick».
Метою заходу є популяризація боулінгу та більярду на Волині.
«George's Club» запрошує прийняти участь або підтримати учасників турнірів.
Детальна інформація за номерами: +380 99 563 15 35 (боулінг) та +380 50 490 77 12 (більярд).
Також у «George's Club», 14 жовтня відбудеться майстер-клас «Боулінг це просто» від титулованого тренера збірної України по боулінгу Сидоренко Геннадія.
Усіх хто любить боулінг і бажає підвищити свій рівень майстерності РЦ «Промінь» запрошує до участі.
Реєстрація за тел.: +380 (99) 563 15 35 (кількість місць обмежена).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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