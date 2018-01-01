Грандіозна спортивна подія у луцькому «Промені»*

13 жовтня у «George's Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться щорічний «Кубок Жоржа», де одночасно пройдуть турніри з боулінгу та більярду.В змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України.Представники більярдного спорту зможуть оцінити новий більярдний зал – найбільший у Волинській області, а боулери – перевірити свої сили на високоякісному обладнанні «Brunswick».Метою заходу є популяризація боулінгу та більярду на Волині.«George's Club» запрошує прийняти участь або підтримати учасників турнірів.Детальна інформація за номерами: +380 99 563 15 35 (боулінг) та +380 50 490 77 12 (більярд).Також у «George's Club», 14 жовтня відбудеться майстер-клас «Боулінг це просто» від титулованого тренера збірної України по боулінгуУсіх хто любить боулінг і бажає підвищити свій рівень майстерності РЦ «Промінь» запрошує до участі.Реєстрація за тел.: +380 (99) 563 15 35 (кількість місць обмежена).