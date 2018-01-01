На Волині сімейні пари розлучаються, щоб отримати субсидії





Про те, чому так відбувається, розповів юрист Олег Огородник, - інформує



«Зміна правил нарахування субсидії відбувалася поетапно і не завжди в інтересах народу. Однак люди у прагненні отримати субсидію досить часто шукали способи, як обійти закон та вимоги і отримати субсидію, що дозволить значно економити на комуналці», – каже юрист.



ЧОМУ СУБСИДІЇ СТАЛИ ПРИЧИНОЮ РОЗЛУЧЕНЬ?



За його словами, спершу українці почали масово перереєстровувати своє місце проживання, аби їхній дохід не враховувався на домогосподарство, де має бути призначена субсидія. Міністерство соцполітики зрозуміло таку схему і запровадило нові зміни, відповідно до яких прийняли рішення враховувати доходи члена сім’ї незалежно від місця його реєстрації.



«Тобто якщо чоловік Петро прописаний за адресою А, а його дружина Катерина прописана за адресою Б (і навіть якщо вони дійсно живуть за цими адресами), то при призначенні субсидії за адресою А враховують доходи обох із подружжя. Аналогічно відбувається і за іншою адресою.



Таким чином відбувається подвійне нарахування доходу на члена сім’ї у випадку, якщо реєстрація членів родини різна. Тому люди, які не можуть прописатися в одному житлі задля отримання субсидії (не від хорошого життя), вимушені в юридичному плані припиняти шлюб», – пояснює Олег Огородник.



Якщо у такого подружжя немає неповнолітніх дітей, то їх за місяць розлучать через органи РАЦСу. Для цього парі необхідно разом подати заяву про намір розірвати шлюб, зразки таких заяв є безпосередньо у РАЦСі. Однак, якщо у людей є неповнолітні діти, то відповідно до законодавства вони можуть розлучитися лише за рішенням суду.



«Таке розлучення людей відновлює для них баланс справедливості при нарахуванні субсидії, адже по кожному домогосподарству нараховується тепер дохід кожного прописаного, а не баластом докидають дохід іншого із подружжя», - каже Олег Огородник.



ДО ЧОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ РОЗЛУЧЕННЯ ЧЕРЕЗ СУБСИДІЇ?



За словами юриста, при такому розлученні є певні ризики, зокрема можливість визнання такого розлучення фіктивним. Той же орган соцполітики може подати позов до суду і довести, що таке розлучення було без наміру реального розлучення, а лише із метою «надурити державу» і отримати пільги у вигляді субсидій.



Крім того, якщо не подбати про своєчасний заповіт, то у випадку смерті одного із членів подружжя, яке розлучене, але фактично далі проживало разом, інший член подружжя може позбутися права на спадкове майно.



Можуть також виникнути проблеми із поділом спільнонажитого майна. Один із пари, яка розлучилась, набуває у власність певне майно. Якщо через деякий час розлучена «на папері» пара розлучиться насправді, буде досить важко довести, що якесь майно було здобуте за спільний кошт. Це пов’язано з тим, що існує презумпція спільної сумісної власності подружжя.



Ще один ризик – втрата соціальних гарантій з боку держави.



«Якщо один із подружжя служить за контрактом у ЗСУ та отримав поранення чи не дай Бог загинув у зоні операції об'єднаних сил, то неофіційна дружина такого героя не зможе отримати будь-яких пільг чи компенсації із боку держави», - розповідає Олег Огородник.



Він додав, що в його практиці було вже 7 таких випадків, а в колег побільшало таких пар саме через зміни у нарахуванні субсидій.



«Чим ближче опалювальний сезон, тим більше буде таких розлучень», - прогнозує юрист.



Він навів статистичні дані про кількість розлучень через суди у Волинській області.



За період з 1 січня по 31 грудня 2017 року в області розлучилось 3837 пар.



З 1 січня по 9 жовтня ухвал про відкриття провадження про розірвання шлюбу є 3014.



Дані охоплюють розлучення і через субсидії, і через інші причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через зміни в нарахуванні субсидій сімейні пари на Волині почали розривати шлюб, аби отримати підтримку від держави.Про те, чому так відбувається, розповів юрист, - інформує «Перший» «Зміна правил нарахування субсидії відбувалася поетапно і не завжди в інтересах народу. Однак люди у прагненні отримати субсидію досить часто шукали способи, як обійти закон та вимоги і отримати субсидію, що дозволить значно економити на комуналці», – каже юрист.За його словами, спершу українці почали масово перереєстровувати своє місце проживання, аби їхній дохід не враховувався на домогосподарство, де має бути призначена субсидія. Міністерство соцполітики зрозуміло таку схему і запровадило нові зміни, відповідно до яких прийняли рішення враховувати доходи члена сім’ї незалежно від місця його реєстрації.«Тобто якщо чоловік Петро прописаний за адресою А, а його дружина Катерина прописана за адресою Б (і навіть якщо вони дійсно живуть за цими адресами), то при призначенні субсидії за адресою А враховують доходи обох із подружжя. Аналогічно відбувається і за іншою адресою.Таким чином відбувається подвійне нарахування доходу на члена сім’ї у випадку, якщо реєстрація членів родини різна. Тому люди, які не можуть прописатися в одному житлі задля отримання субсидії (не від хорошого життя), вимушені в юридичному плані припиняти шлюб», – пояснює Олег Огородник.Якщо у такого подружжя немає неповнолітніх дітей, то їх за місяць розлучать через органи РАЦСу. Для цього парі необхідно разом подати заяву про намір розірвати шлюб, зразки таких заяв є безпосередньо у РАЦСі. Однак, якщо у людей є неповнолітні діти, то відповідно до законодавства вони можуть розлучитися лише за рішенням суду.«Таке розлучення людей відновлює для них баланс справедливості при нарахуванні субсидії, адже по кожному домогосподарству нараховується тепер дохід кожного прописаного, а не баластом докидають дохід іншого із подружжя», - каже Олег Огородник.За словами юриста, при такому розлученні є певні ризики, зокрема можливість визнання такого розлучення фіктивним. Той же орган соцполітики може подати позов до суду і довести, що таке розлучення було без наміру реального розлучення, а лише із метою «надурити державу» і отримати пільги у вигляді субсидій.Крім того, якщо не подбати про своєчасний заповіт, то у випадку смерті одного із членів подружжя, яке розлучене, але фактично далі проживало разом, інший член подружжя може позбутися права на спадкове майно.Можуть також виникнути проблеми із поділом спільнонажитого майна. Один із пари, яка розлучилась, набуває у власність певне майно. Якщо через деякий час розлучена «на папері» пара розлучиться насправді, буде досить важко довести, що якесь майно було здобуте за спільний кошт. Це пов’язано з тим, що існує презумпція спільної сумісної власності подружжя.Ще один ризик – втрата соціальних гарантій з боку держави.«Якщо один із подружжя служить за контрактом у ЗСУ та отримав поранення чи не дай Бог загинув у зоні операції об'єднаних сил, то неофіційна дружина такого героя не зможе отримати будь-яких пільг чи компенсації із боку держави», - розповідає Олег Огородник.Він додав, що в його практиці було вже 7 таких випадків, а в колег побільшало таких пар саме через зміни у нарахуванні субсидій.«Чим ближче опалювальний сезон, тим більше буде таких розлучень», - прогнозує юрист.Він навів статистичні дані про кількість розлучень через суди у Волинській області.За період з 1 січня по 31 грудня 2017 року в області розлучилось 3837 пар.З 1 січня по 9 жовтня ухвал про відкриття провадження про розірвання шлюбу є 3014.Дані охоплюють розлучення і через субсидії, і через інші причини.

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