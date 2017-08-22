У Луцьку скаржаться на маршрутку №10
Сьогодні, 11:25
Мешканці району ЛПЗ нарікають нерегулярний графік маршруток №10, яких зранку доводиться чекати по 30 хвилин.
Про це на платформі Відкрите місто повідомила Наталія Таран.
Жінка пише, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти до 30 хвилин в очікуванні маршрутки №10.
"Звертаюсь до вас з проханням вирішити проблему, яку в телефонному режимі ніяк не вдається вирішити. Сподіваюся з вашою допомогою нам вдасться встановити графік транспортних засобів, що курсують маршрутом (ДПЗ - КРЗ). Перевізником даного маршруту є ТзОВ ВТП "Санрайз" ЛТД
м. Луцьк, пров. Дорожний, 4
(0332) 77 20 83
директор - Гневик Мирон Тадейович
Проблема полягає в тому, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти в очікуванні до 30 хвилин маршрутки №10. За той час проїжджає по 2-3 маршрутки №11, №28 і №9.
Перевізник кожного разу знаходить виправдання:
1) відсутність водіїв;
2) несправність транспорту або весь транспорт в роботі, а по GPS бачимо лише 2 маршрутки (інформація станом на 09,10,2018 8:45)
Відповідно - не надано якісних послуг! Постає питання, за які заслуги відбувається підняття цін за перевезення, якщо жодного покращення (в крайньому разі для користувачів маршруток м. Луцьк) так і не відбулося", - зазначила обурена жінка.
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Про це на платформі Відкрите місто повідомила Наталія Таран.
Жінка пише, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти до 30 хвилин в очікуванні маршрутки №10.
"Звертаюсь до вас з проханням вирішити проблему, яку в телефонному режимі ніяк не вдається вирішити. Сподіваюся з вашою допомогою нам вдасться встановити графік транспортних засобів, що курсують маршрутом (ДПЗ - КРЗ). Перевізником даного маршруту є ТзОВ ВТП "Санрайз" ЛТД
м. Луцьк, пров. Дорожний, 4
(0332) 77 20 83
директор - Гневик Мирон Тадейович
Проблема полягає в тому, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти в очікуванні до 30 хвилин маршрутки №10. За той час проїжджає по 2-3 маршрутки №11, №28 і №9.
Перевізник кожного разу знаходить виправдання:
1) відсутність водіїв;
2) несправність транспорту або весь транспорт в роботі, а по GPS бачимо лише 2 маршрутки (інформація станом на 09,10,2018 8:45)
Відповідно - не надано якісних послуг! Постає питання, за які заслуги відбувається підняття цін за перевезення, якщо жодного покращення (в крайньому разі для користувачів маршруток м. Луцьк) так і не відбулося", - зазначила обурена жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Також по цьому поводу дзвонив сьогодні у санрайз- каже ви бачили по чому бензин,потім спригнула що немає водіїв,потім що маршрутки зламані.Що нібуть.Сідайте каже на інший транспорт)),оце кантора.Питаю зранку у водія ,який виїжає з гпз то в 7.40 то в 7.50 а сьогодні у 8.05 - увас є якийсь графік руху ,є каже - лічний і кожних 11хв,брехло ,я ждав 25 хв,люди в автобусі також сказали водію що не бреши ,автобуса небуло,на це водій відповів що автобус он на кінцевій зламаний стоїть.Короче всім на все пох.Мадам в санрайзі взагалі видала - раніше каже виходь,в нас зараз проблеми))).Ці проблеми з тою 10ткою вже другий рік.Але водій правильно відповів - графік у нього лічний,що тут скажеш.А те що люди розраховують свій час щоб добратися до місця призначення то таке.Передаємо за проїзд.Там троє залізли на голови ,передаємо за проїзд.
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