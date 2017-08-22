У Луцьку скаржаться на маршрутку №10

Мешканці району ЛПЗ нарікають нерегулярний графік маршруток №10, яких зранку доводиться чекати по 30 хвилин.Про це на платформі Відкрите місто повідомилаЖінка пише, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти до 30 хвилин в очікуванні маршрутки №10."Звертаюсь до вас з проханням вирішити проблему, яку в телефонному режимі ніяк не вдається вирішити. Сподіваюся з вашою допомогою нам вдасться встановити графік транспортних засобів, що курсують маршрутом (ДПЗ - КРЗ). Перевізником даного маршруту є ТзОВ ВТП "Санрайз" ЛТДм. Луцьк, пров. Дорожний, 4(0332) 77 20 83директор - Гневик Мирон ТадейовичПроблема полягає в тому, що зранку на зупинках району ДПЗ доводиться стояти в очікуванні до 30 хвилин маршрутки №10. За той час проїжджає по 2-3 маршрутки №11, №28 і №9.Перевізник кожного разу знаходить виправдання:1) відсутність водіїв;2) несправність транспорту або весь транспорт в роботі, а по GPS бачимо лише 2 маршрутки (інформація станом на 09,10,2018 8:45)Відповідно - не надано якісних послуг! Постає питання, за які заслуги відбувається підняття цін за перевезення, якщо жодного покращення (в крайньому разі для користувачів маршруток м. Луцьк) так і не відбулося", - зазначила обурена жінка.