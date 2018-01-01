У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+

У Луцьку в мікрорайоні Вишків автомобіль збив собаку. Пес потребує операції.Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» повідомилаВона розповіли, що собаку збила машина, і ніхто не зупинився, щоб йому допомогти.Жінка розпитала у людей, куди можна звернутися, щоб допомогти псу.«Перелом черепа та ще й підозра на перелом стегнової кістки», – пише Аліна Салова.Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку –(з приміткою «Для Шефа»).