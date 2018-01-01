вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+

У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+
У Луцьку в мікрорайоні Вишків автомобіль збив собаку. Пес потребує операції.

Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» повідомила Аліна Салова.

Вона розповіли, що собаку збила машина, і ніхто не зупинився, щоб йому допомогти.

Жінка розпитала у людей, куди можна звернутися, щоб допомогти псу.

«Перелом черепа та ще й підозра на перелом стегнової кістки», – пише Аліна Салова.

Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку – 4731 2127 0229 8174 (з приміткою «Для Шефа»).

УВАГА – ФОТО 18+!

У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+
У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тварина, Луцьк, Вишків, ДТП, автомобіль, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю собак.
Відповісти
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї ошукали волинянина на 50 тисяч
Сьогодні, 11:34
На Волині 15 молодиків вночі викрали із митного складу «елітну євробляху»
Сьогодні, 11:33
У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:30
У Луцьку скаржаться на маршрутку №10
Сьогодні, 11:25
На Волині сімейні пари розлучаються, щоб отримати субсидії
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
08 жовтень, 11:00
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
05 жовтень, 14:23
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
04 жовтень, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через свято у луцькому ЦНАПі – вихідні
Сьогодні, 12:46
 0
Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті
Сьогодні, 12:22
 0
На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
Сьогодні, 12:20
 0
У Нововолинську щороку у 20-ох людей виявляють ВІЛ
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8