У Луцьку авто збило собаку. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:30
У Луцьку в мікрорайоні Вишків автомобіль збив собаку. Пес потребує операції.
Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» повідомила Аліна Салова.
Вона розповіли, що собаку збила машина, і ніхто не зупинився, щоб йому допомогти.
Жінка розпитала у людей, куди можна звернутися, щоб допомогти псу.
«Перелом черепа та ще й підозра на перелом стегнової кістки», – пише Аліна Салова.
Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку – 4731 2127 0229 8174 (з приміткою «Для Шефа»).
УВАГА – ФОТО 18+!
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Про це у спільноті «Загублені та знайдені тварини. Луцьк та Волинська область» повідомила Аліна Салова.
Вона розповіли, що собаку збила машина, і ніхто не зупинився, щоб йому допомогти.
Жінка розпитала у людей, куди можна звернутися, щоб допомогти псу.
«Перелом черепа та ще й підозра на перелом стегнової кістки», – пише Аліна Салова.
Кошти можна перерахувати на картку ПриватБанку – 4731 2127 0229 8174 (з приміткою «Для Шефа»).
УВАГА – ФОТО 18+!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю собак.
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