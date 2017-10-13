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Шахраї ошукали волинянина на 50 тисяч

Шахраї ошукали волинянина на 50 тисяч
Мешканець села Новосілки Володимир-Волинського району намагався через інтернет купити трактора, однак його "кинули" на гроші.

Про випадок шахрайства повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції,- пише Район.Володимир-Волинський.

Так, 8 жовтня 34-річний чоловік знайшов на OLX оголошення про продаж трактора. Почав перемовини з продавцем і домовився про купівлю сільськогосподарської техніки.

Кількома платежами чоловік перерахував в загальному більше 50 тисяч гривень. Після того зв'язок з продавцем обірвався. Телефон людини з якою домовлявся про купівлю трактора не відповідав.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.


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Теги: шахраї, волинянин, трактор
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