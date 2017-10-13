Шахраї ошукали волинянина на 50 тисяч





Про випадок шахрайства повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції,- пише



Так, 8 жовтня 34-річний чоловік знайшов на OLX оголошення про продаж трактора. Почав перемовини з продавцем і домовився про купівлю сільськогосподарської техніки.



Кількома платежами чоловік перерахував в загальному більше 50 тисяч гривень. Після того зв'язок з продавцем обірвався. Телефон людини з якою домовлявся про купівлю трактора не відповідав.



Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Новосілки Володимир-Волинського району намагався через інтернет купити трактора, однак його "кинули" на гроші.Про випадок шахрайства повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції,- пише Район.Володимир-Волинський Так, 8 жовтня 34-річний чоловік знайшов на OLX оголошення про продаж трактора. Почав перемовини з продавцем і домовився про купівлю сільськогосподарської техніки.Кількома платежами чоловік перерахував в загальному більше 50 тисяч гривень. Після того зв'язок з продавцем обірвався. Телефон людини з якою домовлявся про купівлю трактора не відповідав.Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію