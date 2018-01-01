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Бурштин, зброя, наркотики: Волинська митниця розповіла про спроби контрабанди

Бурштин, зброя, наркотики: Волинська митниця розповіла про спроби контрабанди
За 9 місяців 2018 року через Волинську митницю неодноразово намагалися переправити зброю, наркотики культурні цінності та бурштин – працівники митниці припинили 51 такий злочин.

Митниці ДФС направили 60 повідомлень про порушення, які містять ознаки злочину.

Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

Посадовець розповів, що за 9 місяців працівниками припинили низку суспільно-небезпечних злочинів – 7 спроб контрабанди зброї, 32 спроби незаконного переміщення наркотиків, 10 спроб незаконного переміщення культурних цінностей, 3 спроби незаконного переміщення бурштину.

Окрім того, направили 60 повідомлень про правопорушення, які містять ознаки злочину: 23 повідомлення про контрабанду наркотиків, ще 9 – про їх незаконне придбання та зберігання.

10 повідомлень стосувалися контрабанди, 7 – незаконного поводження зі зброєю, 5 – підроблення документів, 3 про порушення правил охорони чи використання надр 2 щодо купівлі чи збуту незаконно одержаного майна та 1 щодо ухилення від сплати податків.
Бурштин, зброя, наркотики: Волинська митниця розповіла про спроби контрабанди

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Теги: Шелігацький, митниця, Волинь
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