Дівчина з волинського села стала чемпіонкою Європи з туризму. ФОТО
Сьогодні, 11:59
У лісовому масиві поблизу села Гаразджа та в таборі «Сонячний» під егідою Міжнародної федерації спортивного туризму пройшли старти Чемпіонату Європи та Міжнародних змагань зі спортивного туризму «Волинь-2018».
Змагання, які тривали з 4 до 7 жовтня, зібрали 13 команд дорослих та юніорів з України, Латвії, Литви та Республіки Білорусь.
Спортсмени вели боротьбу за медалі в особисто-командних та командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» та особисто-командних змагань на дистанції «Крос-похід». На цих змаганнях на старт вийшли і вихованці вчителя ЗОШ І-ІІ ступенів села Промінь Володимира Казакова.
Серед дорослих у команді Волині виступали Володимир Казаков та Наталія Варинюк. В ході напруженої боротьби волиняни посіли друге місце поступившись представникам Республіки Білорусь.
Серед юніорів в особистому заліку вдало виступила Софія Варинюк, яка за підсумками результатів на двох дистанціях, де вона виборола призові місця, стала Чемпіонкою Європи серед юніорів.
В командному заліку юніори Волині показали четвертий результат. Крім Софії, у складі команди виступали також Максим Дармовіс та Іван Шмига.
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Змагання, які тривали з 4 до 7 жовтня, зібрали 13 команд дорослих та юніорів з України, Латвії, Литви та Республіки Білорусь.
Спортсмени вели боротьбу за медалі в особисто-командних та командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» та особисто-командних змагань на дистанції «Крос-похід». На цих змаганнях на старт вийшли і вихованці вчителя ЗОШ І-ІІ ступенів села Промінь Володимира Казакова.
Серед дорослих у команді Волині виступали Володимир Казаков та Наталія Варинюк. В ході напруженої боротьби волиняни посіли друге місце поступившись представникам Республіки Білорусь.
Серед юніорів в особистому заліку вдало виступила Софія Варинюк, яка за підсумками результатів на двох дистанціях, де вона виборола призові місця, стала Чемпіонкою Європи серед юніорів.
В командному заліку юніори Волині показали четвертий результат. Крім Софії, у складі команди виступали також Максим Дармовіс та Іван Шмига.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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