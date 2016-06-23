Дівчина з волинського села стала чемпіонкою Європи з туризму. ФОТО

У лісовому масиві поблизу села Гаразджа та в таборі «Сонячний» під егідою Міжнародної федерації спортивного туризму пройшли старти Чемпіонату Європи та Міжнародних змагань зі спортивного туризму «Волинь-2018».Змагання, які тривали з 4 до 7 жовтня, зібрали 13 команд дорослих та юніорів з України, Латвії, Литви та Республіки Білорусь.Спортсмени вели боротьбу за медалі в особисто-командних та командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» та особисто-командних змагань на дистанції «Крос-похід». На цих змаганнях на старт вийшли і вихованці вчителя ЗОШ І-ІІ ступенів села ПроміньСеред дорослих у команді Волині виступали Володимир Казаков та. В ході напруженої боротьби волиняни посіли друге місце поступившись представникам Республіки Білорусь.Серед юніорів в особистому заліку вдало виступила, яка за підсумками результатів на двох дистанціях, де вона виборола призові місця, стала Чемпіонкою Європи серед юніорів.В командному заліку юніори Волині показали четвертий результат. Крім Софії, у складі команди виступали також