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Як у Нововолинську відзначатимуть День захисника

Як у Нововолинську відзначатимуть День захисника
У Нововолинську відбудеться низка заходів до Дня захисника України, 75-ої річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва.

Про це інформують на офіційному сайті Нововолинської міської ради.

Напередодні свята, 12 жовтня, о 14.00 годині у міському Палаці культури відбудуться урочистості та святковий концерт.

Будуть покладені квіти до меморіальної стели Героїв, встановленої на честь загиблих учасників Революції Гідності та АТО, до фотостели Небесної Сотні та до Символічної могили борцям за волю України.

14 жовтня у храмах міста відбудуться святкові богослужіння. А о 14.00 годині біля Символічної могили борцям за волю України священнослужителі відслужать панахиду.

У навчальних закладах міста проводяться тематичні уроки, виховні години, круглі столи, зустрічі учнівської молоді з ветеранами ОУН-УПА, учасниками Революції Гідності та бійцями АТО (ООС) .

11 жовтня о 14.00 годині у ЗОШ №6 відбудеться міський фестиваль повстанської пісні. Також цього дня о 14.00 годині міський музей презентуватиме виставку «За Україну, за її волю».

У бібліотеках міста влаштовані книжкові виставки, тематичні полиці, що висвітлюють історію утворення Української Повстанської Армії, участь нововолинців у антитерористичній операції (ООС).

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Теги: День захисника, Нововолинськ
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